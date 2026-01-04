社大成果展 慶賀學習型城市認證

基隆社區大學在仁愛國小舉行教學成果展，市長謝國樑到場祝賀。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆社區大學在仁愛國小舉行教學成果展，集結八十多個動靜態攤位與節目，展現終身學習的收穫與丰采。由於近年來基隆社大辦學成果豐碩，廣受中央與在地各界肯定，並且與產官學各界開展多元跨域合作，因此吸引許多民眾到現場參與活動。這次活動基隆社大特別用心布置，除迎接新的一年，也慶賀基隆市獲得「學習型城市」認證的喜悅。

市長謝國樑指出，基隆社區大學為拓展各區域終身學習，設立近三十個教學據點，讓市民能普遍享有終身學習的權利，對基隆市的教育發展有重要的意義。近幾年基隆社大著眼於社會趨勢與城市發展的需求，更積極培育許多人才。

市長謝國樑特別肯定社大師生與行政團隊的努力，並號召民眾在幸福有愛的城市一起享受快樂學習。隨後謝國樑也到各展示攤位為師生加油打氣。

在活動中，不僅看見市民因為學習而展現的自信與活力，且展示許多班級師生將學習化為社會服務的成果，獲得民眾與來賓的高度肯定。近年不僅獲頒社會教育貢獻獎，師生並且連續三年獲得教育部終身學習楷模等獎項表揚，他們積極學習並將所學活化應用貢獻社會的成果，值得肯定。

基隆社區大學今年春季班，將在三月開課，預計開設各類多元課程共一百多門，目前正值招生報名期間並且有許多優惠方案。有意開拓視野，持續終身學習、開啟人生更多可能的市民，可查詢基隆社區大學官網並把握時間報名。