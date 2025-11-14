社大推動地方知識學 正式舉辦埔里通知識挑戰賽
▲「埔里通」知識挑戰賽在水沙連社大魚池分校尤長盈校長（右）主持下開
始。縣府社教科陳秋雅科長代表教育處致詞。（圖／記者石振賢翻攝）
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為了推動地方知識學，並鼓勵埔里民眾來認識自己的家鄉，水沙連社區大學除了在課程上用心安排之外，也多次舉辦戶外走讀，同時還出版多本介紹地方人文與產業的專書，成果十分豐碩。
▲蒞臨現場的幾位貴賓與議員也下場參與挑戰，現場是趣味橫生。（圖／記者石振賢翻攝）
民國112年，水沙連社區大學進一步提出「埔里通」的計畫，除了出版《埔里通》上下兩冊專書，還規劃要舉辦「埔里通」選拔，以專書的內容作為活動問答的題目，並藉由趣味競賽的方式來帶動《埔里通》專書的閱讀風氣。
▲國小組報到之後，在預備區的小學生仍然認真翻閱資料、積極準備。（圖／記者石振賢翻攝）
民國114年11月14日，第一次正式的「埔里通」知識挑戰賽，在大成國中風雨球場舉行，吸引國小組、國高中組及成人組近百人參加，就連與會的幾位縣貴賓也都下場自我挑戰，包括吳國昌議員、蘇昱誠議員、林芳伃議員、黃世芳議員、陳宜君議員以及馬文君立委服務處徐秘書，現場是趣味橫生。
▲活動開始前，國小組學童和與會來賓合影。（圖／記者石振賢翻攝）
經過一番的公平競爭之後，三組分別選出前三名，名單如下：國小組第一名育英國小/6分鐘，第二名溪南國小(女生隊)/9分鐘，第三名南光國小及麒麟國小，都是10分鐘。國高中組第一名北山國中曾佳鈴/18分鐘，第二名大成國中葉佐霖/21分鐘，第三名大成國中-詹虹譽/22分鐘。
▲國小組學童闖關問答的情形。（圖／記者石振賢翻攝）
至於競爭最激烈的社會組，第一名2位，分別是林慧貞及唐淑惠，都是3分鐘，第二名潘素娟/5分鐘，第三名也是2位，分別是馮郁筑與蘇彙伶，都是6分鐘。
▲國高中組闖關問答的畫面。（圖／記者石振賢翻攝）
第一次正式的「埔里通」知識挑戰賽，最大的贏家竟然是國姓鄉的北山國中，分別榮獲國高中第一名及社會成人組第一名。至於所有獲獎的學生與民眾，水沙連社區大學將於11月29日社區大學成果展中頒獎，除了鼓勵參賽的每一位大朋友、小朋友，也期待可以將「埔里通」的活動推廣成一種全民運動，讓每一位埔里鎮名都能夠認識自己的家鄉。
▲社會成人組的民眾與工作人員合影。（圖／記者石振賢翻攝）
