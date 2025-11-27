社媒年齡門檻將上調！歐洲議會推新規防沉迷 澳強刪兒少帳號

圖／shutterstock達志影像

為應對網路濫用對青少年帶來的衝擊，歐洲議會26日通過決議，建議成員國將社群媒體預設使用年齡提高至16歲。而此前，南半球的澳洲也已採取更強硬的立場，宣布從12月10日起，強制要求TikTok、Instagram等主要社群平台移除16歲以下使用者帳戶。這項全球首創的禁令，正遭遇年齡驗證的技術挑戰，也引發國內各界與全球關注。

從早晨醒來到夜晚入睡，短影片、社群訊息和遊戲提示，無時無刻不在占據年輕人的生活。面對這股無孔不入的科技力量，歐洲議會最近通過一項決議，提出要將社群媒體的預設最低使用年齡拉高到16歲，試圖為孩子畫出一條保護界線。

匈牙利歐洲議會議員 朵拉大衛：「我們呼籲禁止針對未成年人的個人化推薦系統，以及像戰利品箱等具賭博特性的遊戲功能，還有迫使孩子為了點讚和觀看數而不斷創作內容的『兒童網紅』機制。」

這條保護線的核心內容，是建議各成員國，規範16歲以下的未成年人，必須在家長同意的情況下使用網路，並限制13歲以下兒童使用社交平台、影音分享功能以及AI陪伴工具，以防止孩子過度上網，傷害身心健康。

丹麥歐洲議會議員 沙爾德莫斯：「在座的所有人都不可忽視數位設備對我們孩子和青少年的影響。我們必須明確告訴這些平台：『你們的服務不是為兒童設計的，這場實驗到此為止。』。」

然而，對於這種「一刀切」式的建議，歐洲議會內部也出現了不同聲音。有部分議員認為，中央政府不應介入、設下太多管制，指出過於嚴厲的作法，很可能會搶走父母和家庭在孩子數位教育上扮演的核心角色。

義大利歐洲議會議員 史卡達：「我們都同意必須在網路上保護好兒少，但我們不能拿這個理由去建立一個管控系統，規定所有青少年進入數位世界的方法。」

與此同時，在法國巴黎街頭，家長和年輕人也表達了自己的憂慮。許多人認為，如果從小就把孩子完全隔離在數位世界之外，等到他們成年後，反而會缺乏應對複雜社群媒體環境的能力，也難以自主判斷各項資訊的正確性與風險。

家長 勒馬：「我認為完全禁用可能有些過於嚴苛，也略顯極端。我們需要對使用社媒這件事進行規範，尋找方法來加以管理，或許可以限制使用的管道，也可以限制使用的時間。」

學生 梅斯納：「對我來說，社群媒體是一種溝通管道。我也有些朋友沒在用社群平台，但其實不用這個東西會有點麻煩，因為大家都在互相關注來關注去。」

而正當歐洲議會還在討論如何保護青少年免受數位世界影響之際，南半球的澳洲已經率先採取更強硬的行動。當地政府日前宣布，從12月10日開始，包括TikTok、Instagram和YouTube在內的所有主要社群媒體平台，都必須清除16歲以下使用者的帳號。

澳洲通訊部長 威爾斯：「這些線上平台一直都在利用科技，對兒童進行嚴密控制。所以我們只是要求他們運用同樣的技術，來保障孩子在網路上的安全。」

不過，要落實這項規定並不容易。許多專家都提醒，光是要用照片辨識技術來區分15、16、17歲這幾個年齡「模糊地帶」，錯誤率就非常高，恐怕會導致部分青少年用戶無法正常登入帳號，甚至平台本身都可能面臨管制混亂。

拉籌伯大學AI與分析學教授 席爾瓦：「這可能會導致服務中斷或失效，持續幾天或幾週，直到平台找到解決方法。我們也可能會看到媒體上，甚至社群平台本身出現大量誤報的報導。」

正因如此，這場數位管制風暴，目前已經引起澳洲全國高度關注，同時也吸引了全球目光。官方現在只能加快腳步與學者合作評估，看看這項政策能否改善青少年的睡眠、社交互動與戶外活動，好為其他國家提供可參考的案例。

