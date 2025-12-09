社子島公聽會再爆衝突！自救會怒批市府違法高喊「會議無效」

北市府9日在社子島當地舉辦「社子島區段徵收公聽會」，社子島自救會到場抗議。（張珈瑄攝）

北市府9日在社子島當地舉辦「社子島區段徵收公聽會」，社子島自救會到場抗議市府未檢具「區段徵收計畫書」，更質疑台北高等行政法院裁定環評違法後，仍持續推動徵收，無視法院判決，並與員警爆發激烈衝突。台北市地政局表示，於公聽會蒐集土地所有權人意見後，連同區段徵收計畫書等資料報請內政部核定。社子島居民權益促進會則強調，社子島與北士科園區一河之隔，一側是AI科技產業，一側則是「禁建孤島」，不應存在這種落差。

公聽會於上午9時舉辦，社子島自救會發言人李華萍在公聽會開始時，高喊「徵收計畫書在哪，先拿出來」、「違法會議，立即停開」，地政局土開總隊長范乾峯則說，「不能帶麥克風進場」，參與公聽會的民眾齊喊「尊重會議」。自救會成員在公聽會簡報播映到一半時，與警察爆發肢體衝突，雙邊人馬推擠拉扯在地，更掀桌波及一旁工作人員，李華萍最後站在桌子上大喊「會議無效」。

社子島自救會成員與警察爆發肢體衝突，發言人李華萍站在桌子上大喊「會議無效」。（張珈瑄攝）

社子島自救會質疑台北高等行政法院裁定環評違法後，仍持續推動徵收，無視法院判決。（張珈瑄攝）

北市地政局土開總隊長范乾峯說明，市府有先提出區段徵收計畫，公聽會上說明的拆遷補償、安置計畫等項目，都是區段徵收計畫的內容，並無違法。（張珈瑄攝）

社子島自救會於上午10時在公聽會場外舉辦記者會，李華萍表示，市府3月舉辦未具事業計畫的「社子島區段徵收事業計畫公聽會」；4月台北高等行政法院判決環評違法後，仍持續推動徵收；9月採用「切割法」將居民土地與地上物拆開處理，只協議價購土地，今日再次辦理連區段徵收計畫書都不存在的公聽會，程序明顯違法。

范乾峯說明，「土地徵收條例」第38條，是指需用土地人做好區段徵收計畫，由地方政府舉行公聽會後，將公聽會資料放入區段徵收計畫書，送交內政部審核，不是在區段徵收公聽會就審查計畫書；另依「土地徵收條例施行細則」第39條，市府有先提出區段徵收計畫，公聽會上說明的拆遷補償、安置計畫等項目，都是區段徵收計畫的內容，並無違法。

范乾峯表示，市府3月已提起上訴，現在案子在台北最高行政法院，由於是以法律審判、不須開庭，預估進度也需要1年多，在判決定讞前環評都是通過的狀態，後續如果在報請內政部核定時敗訴定讞，就要看內政部是否願意等待重做環評，若是不願意將整案退回，相關程序則必續重新來做。

范乾峯指出，市府規畫於民國114年辦理土地協議價購、區段徵收公聽會，115年將區段徵收計畫報請內政部核定，122年第1期範圍土地點交、專案住宅交屋交屋遷入，117年第1期範圍工程施工，123年第2期範圍工程施工，129年第2期範圍土地點交。

社子島居民權益促進理事長楊明照說，社子島禁建逾50年，房屋老舊、巷弄狹窄，消防和排水設施不足，居民長期處於高風險環境，「想改善卻改不了，出事卻跑不掉」，支持區段徵收並非照單全收，而是建立在透過完整都市計畫與區段徵收機制，並在規畫清楚、可預期的安置與補償規則下，保障在地居民留在原生活圈，同時抑制短期炒作。

