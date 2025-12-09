社子島區段徵收公聽會爆衝突 反對派指市府未交計畫書就開會

上午9時開始的公聽會才開放居民進場，儘管警方禁止民眾攜帶旗幟與喇叭，不過反對方在會議一開始就高聲提出程序問題，要求公聽會停止。

「違法會議，立即停開！」反區段徵收居民口號不斷，現場與警方發生推擠衝突，警方排成人牆阻止反對者衝破防線，後方指揮官也帶領警察齊聲喊口號。

公聽會就在抗議聲中進行，遭質疑沒提出計畫書就舉行公聽會違法，北市府解釋完全合法。

台北市地政局土地開發總隊長范乾峰說明，「在報給內政部核定之前，我要來開這個區段徵收的公聽會，法令是這樣規定。」

現場也有不少支持開發的居民高喊要反對者不要鬧，並要求加速開發。

社子島居民李先生表示，「強烈反對少數人用非法暴力，來嚴重影響到所有居民的權利。」

社子島居民陳先生呼籲，「社子島200年的防水利洪好不好，我們希望市府加速開發社子島，好不好。」

但也有居民質疑，社子島案的環評處分遭法院撤銷並尚未定讞，呼籲別急於一時。

社子島居民張先生質疑，「推了之後被定讞違法，那請問我們的徵收計畫是不是整個又要重新來過？」

社子島自救會發言人李華萍質疑，「台北市政府它除了知法玩法弄法之外，它還透過這些扭曲這些法令來脅迫我們居民接受。」

台北市府重申，社子島因禁建超過50年，房舍老舊、違章工廠林立、缺乏公共設施，區段徵收開可改善生活品質，區段徵收面積廣達279公頃，但反對者不滿這是滅村式開發，要求九大聚落完整保留，市府無條件剔除這些徵收範圍。