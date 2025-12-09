社子島區段徵收首場公聽會 自救會率團抗爭與警肉搏鬧哄哄

台北市政府本週連五天將辦16場社子島區段徵收公聽會，社子島自救會發言人李華萍(站立者)率隊前往陳抗。(記者劉信德攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府本週連5天將辦16場社子島區段徵收公聽會，今天上午首場在中洲區民活動中心，社子島自救會發言人李華萍率隊前往陳抗，抨擊市府無視反對意見與法院判決環評違法，持續推動區徵，且未檢具區段徵收計劃書，便召開公聽會，憤而站上桌椅高喊「違法會議無效」；地政局土開總隊強調一切合法合規，反對群眾與維安員警發生推擠衝突。支持區徵的社子島居民權益促進會則怒批自救會擾亂秩序，並說社子島與輝達將進駐的北士科，僅隔一條基隆河，一邊在談高科技、另一邊卻是禁建孤島，這種落差不應存在。

中洲區民活動中心外頭，一早懸掛「反對區段徵收」、「台北市政府已死」、「要拆我房子先拆市政府」白布條，身穿印有「土地正義」服飾的李華萍與一、二十名抗議群眾，進入後不斷叫囂「違法會議」、「會議無效」，站椅、掀桌試圖干擾開會，形成同一個空間，數十、上百人拆成兩邊，多數聽眾專心聆聽簡報，自救會等人大聲喧嘩，並與警方激烈肉搏推擠，兩小時的公聽會現場一片混亂。

李表示，社子島要發展，但不應以犧牲家園換來滅村式的區段徵收，而是解除禁建、原地改建，尊重反對參與區徵居民的意願，並斥市府無視台北高等行政法院判決環評違法，依然故我推動徵收，及未提供區段徵收計畫書，所有權人和居民無從表達意見，違反「土地徵收條例」意旨，要求取消區徵公聽會。

土開總隊長范乾峯回應，今年獲悉環評違法判決後已提起上訴，目前仍在最高行政法院審理中，在判決定讞前，環評仍屬通過狀態，因此市府仍可繼續法定流程，會再找機會跟自救會溝通。倘若報給內政部後敗訴，唯一解方就是重做環評，如果內政部願意等，市府會盡量加速重做環評，若不願意等環評通過再審，就會退回，很多程序也要重來。

他說明，「土地徵收條例」第38條規定，是指需用土地人做好區徵計畫，由地方政府舉行公聽會後，將公聽會資料放入區徵計畫書，送交內政部審核，不是在區徵公聽會就審查計畫書。另依「土地徵收條例施行細則」第39條，市府有先提出區徵計畫，公聽會上說明的拆遷補償、安置計畫等項目，都是區徵計畫的內容，並無違法。預計週六(13日)下午最後一場公聽會結束後，製作會議紀錄，連同公聽會資料一併納入區徵計畫，也會彙整不足之處，最快明年上半年報給內政部。

社子島居民權益促進會指出，社子島因處限制發展的洪水氾濫區禁建超過50年，房屋老舊、巷弄狹窄，消防排水等公共設施不足，居住風險高，需要透過完整都市計畫和區徵機制，優先改善公共安全和生活品質，清楚且可預期的安置與補償規則，保障長期居住和繳稅的居民能夠留在原生活圈，合理分享開發成果，抑制占用公有地、堆置廢棄物、違規鐵皮屋收租及短期炒作，原則上支持以區徵作為整體開發主要方式，一併改善結構性問題。

按照市府規劃的區徵預定時程，明年將區徵計畫報請內政部核定，2028年第一期範圍工程施工；2033年第一期範圍土地點交、專案住宅交屋遷入；2034年第二期範圍工程施工；2040年第二期範圍土地點交。

自救會成員數度與警方發生推擠衝突。(記者劉信德攝)

公聽會現場大批警力進駐，維持現場秩序。(記者劉信德攝)

