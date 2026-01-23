社子島濕地 田鷸數量創新高

社子島濕地迎來冬候鳥。（台北市水利處提供）

記者王誌成∕台北報導

社子島濕地迎來冬候鳥。台北市水利處二十三日指出，最新的鳥類監測顯示，濕地鳥況記錄到一級保育類「黑面琵鷺」，「田鷸」數量創下新高，顯示棲地營造成效。

社子島濕地是北部都會區的賞鳥熱點，去年一至三月監測資料顯示，共記錄到二十九科、五十三種鳥類，達一千四百十二隻次。除了「黑面琵鷺」，還有多種保育類鳥種，包括灰澤鵟、鳳頭蒼鷹等，並透過紅外線相機捕捉到「短耳鴞」身影。

「田鷸」是社子島濕地的賞鳥亮點，去年度數量達到歷年最大，主要歸功於棲地營造工程，提供良好的隱蔽空間和休息站，讓鳥類安心棲息。

此外，經過棲地優化後小型涉禽數量逐步回升，冬季增幅達百分之三十三。雖然「小水鴨」數量有所減少，但仍是主要的度冬水鳥，濕地的生物多樣性依然高。

水利處呼籲，現在是欣賞冬候鳥的好時機，民眾可利用週末前往社子島濕地，使用望遠鏡觀察，共同守護珍貴生態。