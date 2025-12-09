社子島自救會要求停止區段徵收 公聽會爆衝突 上百警力現場維安

台北市政府辦理社子島區段徵收開發，今天（9日）在士林區中洲區民活動中心區段徵收公聽會，社子島自救會多名代表到場表達反對區段徵收，嚴正抗議台北市政府程序違法，要求停止區段徵收、尊重居民意願。過程中爆發推擠衝突，自救會成員高呼「反對區段徵收」、「反對輾過社子島！更反對柯規蔣隨」，現場情形混亂，轄區警方出動上百名警力到場維安。

社子島區段徵收公聽會9日上午在中洲區民活動中心，社子島自救會成員現場抗議，指北市府違法程序，並表達訴求，會議一度受影響進行。（中央社）

社子島區段徵收公聽會今天上午在台北市士林區中洲區民活動中心舉行，台北市政府地政局土地開發總隊隊長范乾峯出席，向居民說明開發計畫。社子島自救會發言人李華萍，在現場拿起麥克風喊話要求停止區段徵收，並尊重在地居民意願，李華萍與自救會成員在抗議過程中，還與在場維護秩序的警員發生推擠衝突。李華萍隨後並召開記者會，表達反對區段徵收等訴求。

廣告 廣告

社子島區段徵收公聽會9日上午在中洲區民活動中心，社子島自救會成員抗議，指北市府違法程序並起衝突，警方於現場呼籲抗爭者保持冷靜。（中央社）

社子島區段徵收公聽會9日上午在台北市士林區中洲 區民活動中心舉行，社子島自救會成員要求停止區段徵收，與警方在現場發生衝突。（中央社）

社子島自救會9日社子島區段徵收公聽會指北市府違法程序，社子島自救會發言人李華萍（後中，棕衣立 者）拿起麥克風喊話要求停止區段徵收，並尊重在地居民意願。（中央社）

社子島區段徵收公聽會9日上午在台北市士林區中洲 區民活動中心舉行，社子島自救會成員在現場抗議， 並要求停止區段徵收。（中央社）

社子島區段徵收公聽會9日上午舉行，社子島自救會發言人李華萍（前右三，持麥克風者）與自救會成員於現場抗議，並召開記者會表達反對區段徵收等訴求。（中央社）

內政部土地徵收審議小組在2024年12月25日，審議通過社子島開發範圍及抵價地發還比例為徵收私有土地總面積40%。

市府依序已辦理完成事業計畫公聽會、協議價購說明會，今天（9日）起進行區段徵收公聽會，並將於13日前在士林中洲區民活動中心、福安區民活動中心及士林區行政中心10樓大禮堂，進行16場次區段徵收公聽會。

（責任主編：莊儱宇）