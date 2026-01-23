社子島自救會赴內政部送交千人連署書 反對區段徵收逾1/4門牌數

社子島自救會於去（2025）年12月展開掃街，共收集逾千份土地所有權人及設籍成年居民親筆簽署的「反對區段徵收」意見書，連署門牌數超過社子島門牌數的1/4。今年1月20日，自救會與聲援團體前往內政部進行陳情，將意見書副本交給內政部，並呼籲內政部應拒收、拒審社子島區段徵收計畫書，且內政部應要求北市府立即與社子島居民溝通既有聚落保留方案。

社子島反區段徵收連署 蒐集逾1/4門牌數

自救會發言人李華萍表示，社子島全區門牌數約2423個，此次共蒐集到615個不重複門牌、共1156份意見書，都是由社子島土地所有權人或設籍於島內的成年居民親筆簽署，連署反對區段徵收的門牌已超過1/4，清楚顯示出當前開發案並不具備民意基礎。

環境權保障基金會副執行長許博任說，這1156份成年居民連署，已超過社子島總選舉人數的1/10；若以選舉結果衡量，放在前一屆議員選舉中，將是社子島地區的第二高票，僅略少於第一高票。

李華萍指出，意見書已於去年12月送交台北市政府，但市府長期忽視居民的反對聲音，因此自救會將副本同步送至內政部，要求中央正視社子島居民的真實民意，成為居民最後且最堅強的後盾。

他表示，社子島居民並不反對發展，反對的是導致留島不留人、居民被迫離開原有生活圈的區段徵收。不管是前台北市長柯文哲，或是現任市長蔣萬安，皆以行政程序強行推動區段徵收，卻未落實實質溝通。2024年土徵委員會曾決議，要求市府加強與居民溝通，並將不願參與區段徵收者剔除在外，但市府未依決議辦理，設立的社子島工作站亦未發揮實質溝通功能。

都市計畫尚未公告，內政部將是重審最後一道關卡

負責社子島案環評訴訟案的律師詹順貴指出，社子島位於台北市都市計畫範圍內，卻遭禁限建長達56年，已明顯背離都市計畫應有的運作方式。依《都市計畫法》第26條規定，都市計畫應每3～5年辦理一次通盤檢討，但台北市政府長期漠視社子島發展，不僅未依法檢討，反而以禁限建方式長期凍結土地使用，形同制度性失能。

詹順貴指出，柯文哲任內為追求政治政績，以「生態社子島」為名，卻實質透過區段徵收抹除既有聚落與人文紋理。現任蔣萬安市府仍是被投資炒作地皮的投資客綁架，不敢修改政策。他說，居民的訴求其實非常清楚，就是「解除禁建、原地改建」，並且應回到通盤檢討，實地調查聚落紋理，判斷哪些應保留、哪些可調整，逐步解除禁限建。

詹順貴表示，目前相關都市計畫雖已審定但尚未公告，還不是一個正式的法規命令，內政部只要在都委會重新決議，即可撤回原審定，退回北市府要求其依循通盤檢討方式重新辦理。

民團：區段徵收帶來土地炒作、財團得利

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，北市府正準備將區段徵收計畫書送交內政部審查，這已是土地徵收程序中接近最後的行政關卡，內政部除了應成為社子島居民後盾外，更應正視制度問題，儘速啟動《土地徵收條例》修法。

余宜家說，區段徵收在制度設計的本質上即具高度強迫性。在現行制度下，需用土地人（如北市府）即使不與居民溝通、不修改都市計畫、不剔除反對土地，仍可持續推進徵收程序，居民「即便反對也無法不參與」，正是區段徵收最嚴重的制度缺陷。

他也指出，區段徵收實際運作結果往往讓大財團得利。徵收前即出現土地炒作，配地後資本雄厚者取得最佳區位，反觀小產權人與無產權居住者，常因最小配地面積等規則而被迫離鄉背井。政府透過徵收私地再轉售財團以充盈財務，已偏離公共利益目的，恐違反憲法公平負擔原則。

許博任補充，目前光是安置住宅興建成本就超過1300億元，而多數原居民無力負擔購屋所需的上千萬元貸款；除此之外，台北市將為社子島單一開發案背負最高超過1800億元債務，平均每位市民需負擔超過7萬元，無論從人權、都市計畫或市政財政角度，皆屬不合理政策。

許博任也呼籲有志參與台北市各級地方選舉的候選人，都應拿出為社子島居民與全體市民「除錯」的政治勇氣，終止錯誤計畫，重頭與居民商議一份可保留既有聚落、真正改善環境的新都市計畫草案。