社子島自救會赴公聽會抗議區段徵收 警民爆推擠衝突

台北市政府於9日舉行社子島區段徵收公聽會，現場卻爆發激烈衝突。社子島自救會代表到場強烈抗議，與近百名維安警力發生嚴重推擠。不同於先前僅開放地主參加的協議價購說明會，此次公聽會開放民眾參與，引發正反雙方陣營的「音量戰」。自救會控訴台北市長蔣萬安「知法玩法」，要求停止區段徵收計畫，而支持開發的居民則積極表達開發意願，場面一度混亂。

近百警力出動 自救會與警方發生嚴重推擠（圖／TVBS）

公聽會初始氣氛尚屬平和，但隨即因程序問題而緊張升溫。社子島自救會成員自備麥克風和喇叭，高喊「違法會議，立即停開」，質疑區段徵收計畫書的去向。現場支持與反對開發的居民各自表達立場，有人以鼓掌方式表達不滿，最終形成各說各話的混亂局面。衝突逐漸升級，部分民眾與警方發生追逐，場面一度失控。

社子島自救會發言人李華萍嚴厲批評台北市政府的做法。她表示蔣萬安團隊非常粗暴，明明身為法律專業人士，卻以這樣的方式輾壓社子島居民，是非常無恥且可恥的行為。自救會強調，他們先前提起的撤銷環評訴訟已獲勝訴，證明開發程序明顯違法，因此要求停止區段徵收並尊重居民意願。

社子島自救會發言人李華萍（圖／TVBS）

然而，北市府土地開發總隊則主張，市府已對環評訴訟提起上訴，全案尚未定讞，所有作業程序都是依法辦理。支持開發的在地居民也表達願意提供六成的土地給政府做公共建設，興建房屋和專案住宅，以呼應目前輝達已進駐的士林北投科技園區發展需求。

社子島的開發議題長期以來爭議不斷，每次討論都容易引發激烈衝突。從此次公聽會的情況來看，未來關於社子島如何開發的爭論仍將持續，各方立場分歧明顯，共識難尋。

