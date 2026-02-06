社子島開發政策引發討論 公共安全與居民意見受矚目

1 月 21 日，社子島自救會集結前往內政部陳情，遞交反對社子島區段徵收的連署書，呼籲中央「拒收、拒審」台北市政府所提報的相關計畫。該行動以「居民反對」為主要訴求，引發外界對社子島實際民意結構的討論。

自救會此次提出的訴求，主要包括解除禁建、原地改建及反對區段徵收等方向。然而，對於防洪對策、公共設施用地配置，以及既有違建、地下工廠與消防安全等都市治理相關議題，自救會方面目前仍以原則性主張為主，具體配套內容仍有待進一步說明。

相較之下，台北市政府、部分在地里長及地方促進團體則表達不同立場。士林區多位里長公開表示，根據其接觸與了解，多數在地里民支持透過區段徵收方式推動整體開發，支持比例達九成以上。有里長指出，約有 97% 的居民贊成開發方向，並期盼市府在分戶認定與安置條件上，能更貼近長期居住者的實際需求。相關意見主要來自在地生活多年的土地所有權人。

另有促進會成員指出，依據市府公開資料與部分媒體報導，實際參與反對連署、且具土地所有權身分者，約占土地所有權人總數的 3%。其餘多數土地所有權人並未參與連署，但是否代表支持或持保留態度，仍有不同解讀空間。促進會認為，外界在討論「居民反對」時，應更清楚區分連署參與比例與整體地主結構。

此外，也有意見指出，自救會部分對外發言人並非社子島土地所有權人，但長期代表團體對外表達反對立場。相關人士表示，從連署結果來看，實際具土地所有權且表態反對者比例仍屬少數，顯示在地對於開發議題存在多元聲音。

從居住環境現況觀察，社子島長期面臨建物老舊、違章建築密集、地下工廠分布及道路狹窄等問題，消防與居住安全風險亦時常受到關注。支持開發的一方指出，部分土地所有權人願意配合區段徵收，參與整體規劃，期望改善居住安全、公共設施與長期生活品質。

促進會成員也強調，政府在推動政策時，需在公共利益、多數居民意見與少數反對聲音之間取得平衡。對於仍持反對立場的土地所有權人，地方團體呼籲透過更多公開溝通與協調機制，縮小認知落差，避免長期對立。

相較之下，由部分在地土地所有權人組成的促進會指出，其成員多在公聽會與說明會中，公開說明自身居住背景與支持理由，期望能讓政策討論回到利害關係人本身。不同團體間對於代表性與參與方式的看法，也成為社子島開發討論中的一項焦點。

整體而言，社子島開發議題牽涉公共安全、都市更新與居民權益，多數與少數意見如何被理解與呈現，仍有持續討論空間。如何在兼顧公益性、居住安全及個別權益的前提下，凝聚更廣泛的社會共識，將是後續政策推動的重要課題。

