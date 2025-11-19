社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

囂張嫌犯，喝醉酒，竟然朝員警揮刀！台北市士林區有一名男子，酒後情緒失控，在家中拿刀揮舞，家屬擔心會有生命危險，報警求救，沒想到，警方到場後，男子企圖持刀攻擊警察，造成兩名員警受傷，最後被壓制逮捕，依妨害公務及殺人未遂罪，移送士林地檢署偵辦。

員警vs.蔡姓嫌犯：「手把他銬起來。你為什麼這樣子啊？」大批警力手持盾牌，破門進入一處民宅，渾身酒氣的嫌犯看到警方上門，情緒激動，而在幾分鐘前，嫌犯才拿起刀子，朝員警亂揮。員警vs.蔡姓嫌犯：「你的刀子呢？沒有。」被警用盾牌按在牆上，雙手也被控制住，但嫌犯還有力氣大吼大叫，可見他有多失控。民視記者洪巧璇：「喝醉的嫌犯看到員警找上門，情緒更加激動就直接持刀械，朝2名員警揮舞，員警為了閃避攻擊，就直接從這個樓梯口摔了下來。」附近鄰居：「2個警察從樓上跌出來啊，警察就掏槍說不要動，叫他刀放下他沒有在怕。」

事發在19號凌晨12點多，台北市士林區延平北路五段，警消獲報民宅內，一名59歲蔡姓男子，喝醉持刀朝家屬揮舞，警方衝上樓，破門逮人，也差點被嫌犯攻擊，根據了解，嫌犯有多次家暴前科，常常酒後失控，妻子小孩都受不了，避而遠之，就連住在樓下的親戚也拿他沒辦法。嫌犯親戚：「喝醉這個是常態啦，好像有跟轄區警察是有對峙的狀況，他有揮刀的樣子，一個刀子這麼近的距離時候，你敢開門嗎。」









多次喝醉鬧事還是學不乖，這回連警察也敢攻擊，實在大膽，嫌犯酒醒後，得為自己的行為付出代價。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

