社宅不蓋了？劉世芳打包票政策核心不變 未來聚焦輔導37.5萬戶空屋出租

社宅政策近期飽受批評，內政部長劉世芳親上火線澄清表示，社宅用地取得並不容易，真的不是政府不想做，她也掛保證，「百萬租屋家庭支持計畫」的核心價值並沒有改變，政府一定會努力達成百萬戶租屋供給目標，此外，她也透露已在六都盤點出37.5萬戶空、餘屋，政府未來將積極輔導這些空、餘屋釋出到租屋市場。

多個關注住宅政策的民間團體去年12月偕同國民黨立委牛煦庭召開記者會時曾指出，我國中央社宅興辦進度陷入停滯期，時代力量也在上週三(12月31日)透過臉書粉專發文批評賴政府的社宅興建承諾跳票，質疑內政部國土署低調地將原本8年新建13萬戶社宅的目標，下修到4萬戶，這恐怕導致年輕人被迫選擇揹高額房貸。

廣告 廣告

內政部長劉世芳對此澄清表示，「百萬租屋家庭支持計畫」的核心價值並沒有改變，政府一定會努力達成百萬戶租屋供給目標，社宅興建數量之所以有變化，並不是政府不想做，而是現實存在瓶頸。她說：『(原音)（興建）社宅不管是中央跟地方政府，在取得蛋黃區土地的量真的越來越少的狀況之下，我們硬要去取得這一塊，確實有困難，那有的人就講說，賴總統是不是從此蓋的社宅就越來越少，是越來越少，那是因為土地不夠，但是，不會去違反我們服務百萬戶租屋家庭這樣的租屋需求的覆蓋率。』

劉世芳指出，租屋需求大的地方往往是城市蛋黃區，就算直轄市現在辦理整體開發時應保留5%的社宅用地，也不太可能把蛋黃區留給中央蓋社宅，留下來的社宅用地往往都是一些邊邊角角，如果把社宅蓋在沒有租屋需求的地方，資源錯置又是隱憂，再加上蓋社宅至少需要3至5年的時間，所以，短期內，政府才會打算先以租金補貼跟包租代管衝高可負擔的租屋供給數量。

此外，根據《氣候變遷因應法》規定，我國必須在2050年達到溫室氣體淨零排放。劉世芳指出，內政部承擔著住商部門碳排減量35%的目標任務，但根據內政部建築研究所的估算，蓋一間30坪房屋會產生多達40噸的碳排量，社宅蓋得越多，碳排量就越大，這跟減碳政策方向背道而馳。

劉世芳表示，目前台灣的空、餘屋大約有91萬戶，空、餘屋如果可以直接利用，根本不會產生大量碳排，因此，推動空、餘屋出租是未來政策重點，目前在六都已盤點出37.5萬戶屋齡50年以下、低度使用的房屋，政府未來將積極輔導這些空、餘屋釋出到租屋市場。(編輯：陳士廉/許嘉芫)

延伸閱讀

租金資訊透明化行不行？專家：國際案例多 對的事就該做

住宅法修正初審通過 鼓勵包租模式 民團、租服業者予以肯定

政府擬改革房地合一稅鼓勵長期出租 民團、租服業者樂觀其成