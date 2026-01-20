社宅不足包租代管來湊？租賃業者3年增千家 全台從業人員破2.5萬人

記者陳韋帆／台北報導

包租代管業家數3年暴增千家，全台從業人員破2.5萬人，專家指出，政府活化數十萬空屋政策下，將有助包租代管業持續成長。（圖／記者陳韋帆攝影）

都會區土地稀缺導致社宅興建進度延宕，政府轉向力推包租代管落實居住正義。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，在政策導引與租稅誘因下，全台「租賃住宅服務業」家數三年間翻倍成長，截至去年底已達2,254家，較2022年大增1,019家。專家觀點指出，政府透過擴大租金補貼與提高公益出租人免稅額，成功吸引屋主活化空屋，讓包租代管業在社宅用地取得困難的現狀下，成為滿足都會租賃需求的重要推手。

據不動產資訊平台資料，全台租賃住宅服務業家數與從業人員均大幅成長，管理人員數從2022年底的1.3萬人飆升至去年底的2.5萬人。觀察區域分佈，全台近四成業者集中在雙北，台北市以433家居冠，新北市則以423家緊追在後。此外，台中市以389家位居第三，受惠於中科產業鏈與台積電擴廠效應，就業租賃需求強勁，預計家數短期內即可突破400家大關。

包租代管統計。（圖／台灣房屋提供）

中央興建社宅目標戶數恐下修 十萬閒置空屋活化包租代管業將受惠

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，包租代管業是租賃專法上路後的新興產業，目的在於透過專業管理活化閒置空屋。

她指出，目前直接興建的社宅因用地取得困難，預期目標戶數恐面臨下修，內政部已定調將加強辦理包租代管及租金補貼，目標是讓民間現有的數十萬戶空屋進入市場。在政策紅利激勵下，租賃住宅服務業不僅發展蓬勃，未來仍有極大的成長空間，成為緩解都市居住壓力的核心戰力。

新北包租代管業成長全台最快 超車台北潛力最雄厚

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市近三年增加超過200家業者，成長速度為全台之最。

他說明，由於台北市房價相對高，且住宅供給稀少，迫使許多就業族轉往新北市尋找租金實惠且選擇多元的物件。反觀新北市，重劃區開發多、供給量大，產業發展急起直追，包租代管業者家數極具「超車台北」的潛力。而台中市身為中南部少數人口正成長城市，加上科技業產值帶動園區周邊租賃熱潮，包租代管業的前景亦十分看好，已成為全台租賃市場不可忽視的第三勢力。

