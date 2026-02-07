社宅停跑車？ 住都中心：部分公用空間可供臨停

（中央社記者賴于榛台北7日電）媒體報導稱，網友發現社會住宅停車場不乏跑車，質疑政策有漏洞。國家住都中心今天表示，依據相關法規，社宅停車場部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，可提供周邊住戶臨時停車使用，所停車輛並非完全為社宅住戶所有。

聯合新聞網昨天報導稱，有網友發現社宅停車場不乏跑車、高級進口車，質疑是審核機制問題或社宅政策有漏洞。

住都中心今天透過新聞稿解釋，社宅停車場部分，是依法部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，也可提供周邊住戶臨時停車使用；因此停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有，且相關規定與台北市、新北市等地方政府對於社宅的管理與停車規範均採一致標準。

住都中心說，中央社宅申請條件依「住宅法」及「內政部興辦社會住宅出租辦法」辦理，除對無自有住宅、設籍等規範外，也就家庭年所得、動產、不動產等有所限制，以林口社宅為例，家庭年所得須在新台幣144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過5萬9150元，家庭成員所持有不動產總價值低於675萬元，持有動產價值低於479萬元。

住都中心說，辦理社宅申請時，會請申請人提供前述相關佐證資料，若有虛偽隱匿，一經發現便會取消資格，使社宅能提供給真正有需求民眾。

住都中心強調，社宅規劃與管理皆秉持公平、公正、公開原則，未來也將持續優化各項管理機制，在落實居住權益保障的同時，讓社宅附屬設施能發揮服務在地社群的功能，提供民眾高品質且安心的居住環境。（編輯：張均懋）1150207