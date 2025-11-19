社宅充電樁逾半故障、收費方式成謎 張文潔：北市府管理失靈

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】北市議員張文潔18日在議會質詢時指出，臺北市社會住宅地下停車場的電動車充電設備管理嚴重失靈，經實地勘查廣慈社宅停車場，發現超過一半的充電樁處於故障狀態，且收費機制模糊不清，質疑市府忽視社宅住戶需求。張文潔要求停管處應即刻改善，研議將收費資訊透明化，並淘汰故障設備。

台北市議員張文潔針對台北市社會住宅地下停車場的電動車充電設備狀況頻傳提出質詢。(張文潔辦公室提供)

張文潔表示，她在今年9月勘查時發現廣慈社宅地下停車場的充電樁有半數以上無法使用，但停管處卻互踢皮球，稱該批充電樁是由都發局設置，後續移交停管處後，只能由委外業者「轉知物業個案處理」，形成管理漏洞。

張文潔進一步指出，停管處自身訂定的管理規範中，載明設備故障需於5日內改善，逾期應予罰款，若無法修復則應由廠商自費更換。然而，不少民眾陳情反映，故障多日卻根本未見修復人員到場，追問後僅得到「還要再聯繫廠商」的回應。張文潔痛批停管處：「難道因為是移交過來的設備，就可以鑽漏洞不管了嗎？」質疑管理機制嚴重失靈。

張文潔指出北市社宅停車場充電樁設備故障與收費資訊不透明。(張文潔辦公室提供)

除了設備故障，張文潔也點出收費資訊不透明的問題。社宅現場雖張貼「需至管理中心借卡才能充電」的告示，但現場卻沒有費率說明，行動支付也無法使用。直到議員向停管處官員詢問後才得知，充電電費已被併入停車費中。

張文潔質疑，連最基本的收費資訊都不告知，民眾權益如何保障？她要求停管處應研議將收費方式以正式公告、指示牌方式清楚揭示，且未來充電樁應全面要求支援行動支付，並公開標準費率。

對此，停管處回應，未來會逐漸將相關充電樁改為配合廠商之設備，並敦促廠商加強修繕與管理。

張文潔指出北市社宅停車場充電樁設備故障與收費資訊不透明。(張文潔辦公室提供)

