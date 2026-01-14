社宅全面禁菸、烹煮！警報連3天深夜響 住戶困擾

台糖在高雄小港區的社會住宅，最近5天內有3次，火災警報器都在深夜凌晨時響起。（圖／東森新聞）





台糖在高雄小港區的社會住宅，最近5天內有3次，火災警報器都在深夜凌晨時響起，最後都是誤判，甚至曾經1星期響5次，讓警消疲於奔命，原來有人抽菸或煮食物排煙引起，擔心警報常誤響，可能大家會麻痺，一但真的發生火災會延誤逃生，社宅代管物業表示，240戶都是套房，禁菸、禁烹煮，除了會再向住戶宣導，也將進行全面消防安檢。

火災警報：「請盡速往緊急出口，避難逃生。」

深夜火災警報器響起，住戶慌張跑出來，但走道都沒有其他住戶。火災警報：「火災發生，火災發生，確認後，請盡速離開現場。」

這是幾天後也是凌晨，火災警報再度響起，這時只有零星的住戶往外跑，這裡是高雄小港區，台糖興建社會宅，短短5天內火災警報就響了3次，而且都是在凌晨或清晨，最後都判定誤報，住戶擔心誤報太多，大家反應疲乏，要是真發生火災，恐怕會延誤逃生。

住戶vs.記者：「跑下來睡眠就會中斷，有時候是真的太睏了沒辦法跑下來，只好在房間被吵，希望可以改善啊，可能是人為的因素吧，房間都會有偵煙器，有煙的話它就會響，整棟就會響，（有可能是人家在抽菸嗎），有可能。」

住戶懷疑是有其他人在房抽菸，社宅外面也有不少菸蒂，這次火災警報器亂響，是5天響3次，過去還有更誇張的情況，曾經1週響5次，消防隊就得1週出勤5次，最後判定誤報，是因為室內抽菸、煮飯油煙，非火災因素觸發。根據了解，台糖在高雄小港區的社宅，總共有240戶，全都是套房式的，全面禁菸也禁止煮食。

台糖社宅包租代管業者蔡佳玲：「過去都會有滿多都會有房客在裡面做一些烹煮或抽菸，會觸動火災警報，因為我們這邊都是套房的形式，就會比較容易空間感，比較容易觸動火災警報器。」

包租代管業者說，過去就有承租戶違反規定被記點，因為房子還很新，警報器卻屢屢出包，除了向住戶宣導禁菸禁烹煮，也要再次檢視消防安檢。

