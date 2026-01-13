社宅大幅下修至4萬戶 11民團赴國土署抗議籲中央說清楚

內政部擬將13萬戶社宅目標下修至4萬戶，改以包租代管與空屋活化替代，引發政策轉向質疑，11個民團今天赴國土署前抗議，警告不排除上街行動。（張哲偉攝）



總統賴清德選前提出「興建13萬戶社會住宅」政見，但內政部日前以缺地等因素說明，社宅興建目標將下修至4萬戶，其餘改以包租代管與空屋活化替代，引發政策是否轉向的質疑。社會住宅推動聯盟等11個民間團體今天（13日）齊聚國土署前召開記者會，直指政府說法前後不一，強調若社宅政策確定縮水，不排除進一步號召群眾上街抗議。

多個關注居住正義的民間團體在國土署門口喊話，OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝指出，依內政部《114至121年百萬戶租屋家庭支持計畫書（草案）》內容，政府早已盤點260處土地，可興建約9.4萬戶社會住宅。他質疑，若1年後改稱這些地點「蓋了沒人租」，那麼當初的盤點是否真實，「是不是互相矛盾呢？」

社會住宅推動聯盟召集人孫一信則表示，我國社會住宅存量遠低於OECD國家，即便歷屆政府承諾的25萬戶社宅全數完成，也僅占住宅總量約2.6%；而研究顯示，社宅存量需超過5%，才能實際發揮調節租屋市場的效果。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說明，包租代管「會挑房客」、房東可隨時退出，租屋穩定性不足，無法取代具制度性保障功能的社會住宅；他強調，社會住宅屬長期社會福利，一棟社宅在約50年內可輪替協助10至12個家庭，而所謂「空屋釋出」多為老屋，新成屋多為投資持有，並不會拿出來作為社會住宅使用，現實條件與政策期待存在落差。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，包租代管租屋不穩、難以取代制度性社會住宅，且「空屋釋出」多為老屋，與政策期待存在落差。

台北市新活力自立生活協會辦公室主任莊棋銘也提到，身心障礙族群在租屋市場相對弱勢，卻因社宅存量不足，居住年限最長僅12年，無法延長使用，凸顯持續興建社宅的必要性。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則直言，民團寧願相信社宅政策轉向的消息仍停留在「測風向」階段，尚未定案，希望仍有轉圜空間，否則不排除比照巢運，再次號召群眾上街抗議。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，希望仍有轉圜空間，否則不排除再次號召群眾上街抗議。

民團呼籲行政院與內政部正視社會住宅的長期需求，避免台灣成為國際間社宅政策起步較晚、卻又過早退場的少數國家。對此，國土署派員到場傾聽民間意見，並表示將於稍晚對外回應。

據了解，參與今天記者會的11個民間團體包括：OURs都市改革組織、中華民國智障者家長總會、中華民國身心障礙聯盟、台北市新活力自立生活協會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣社會福利總盟、台灣芒草心慈善協會、台灣勞工陣線、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會、勵馨基金會。（責任編輯：王晨芝）

