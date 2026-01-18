社宅專案報告 內政部擅改題目

立院內政委員會19日邀請內政部長劉世芳（左）就「社宅政策無法落實的檢討」專案報告，但內政部書面報告卻擅改題目，變成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」。（本報資料照片）

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前將目標下修至4萬戶，被在野黨質疑跳票。立院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「社宅政策無法落實的檢討」專案報告，但內政部書面報告卻擅改題目，變成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，民眾黨團批評踐踏立法權，不敢面對問題。

國民黨籍內政委員會召委黃建賓安排劉世芳今就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢。但內政部昨送抵立委辦公室的書面報告，標題卻擅自更改成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」專案報告。

廣告 廣告

內政部書面報告說明，由於台灣都會核心地區素地稀缺、人口結構面臨少子化的改變、以及高空屋率及高屋齡等多重挑戰，推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」過程中，須依社會情勢變化，適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」3大居住政策方向。

民眾黨主席黃國昌喊話，賴清德有擔當一點，先出來跟全國年輕人道歉，2024年選總統時表達要直接興建社會住宅13萬戶，現在卻跳票，擺明就是在騙選票。

民眾黨團也批評，劉世芳擅自更改主題，還置入「百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，根本是踐踏立法權、閃躲監督，完全無心落實居住正義，自尊自大連「檢討問題、面對問題」都不敢。

民眾黨團指出，劉世芳只會搞政治、當綠營側翼攻擊在野黨，面對自身業務卻無恥的以話術閃避推託，根本是「鴕鳥部長」，只會進一步侵蝕政府誠信，讓年輕世代與弱勢租屋族，繼續承擔賴清德政見跳票、社宅原地踏步的苦果。