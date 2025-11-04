社宅承諾大跳票 黃珊珊：13萬戶是鐵打鐵打的莊嚴承諾

立委黃珊珊今在立法院質詢行政院長卓榮泰，痛批賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅跳票。黃珊珊指出，賴政府上任一年多僅發包1600戶，卻突然表示未來一年可蓋5000到1萬戶，質疑「哪來的底氣？」

黃珊珊當場算給卓榮泰看：「一年要蓋1.5萬戶，現在只蓋1600戶，8年要乘10倍，也就是賴清德總統要當80年才能做到13萬戶。」她更揭露，蔡英文總統12萬戶社宅9個月內就核定，賴清德13萬戶上任一年半計畫還沒核定，「沒有上位計畫、下位計畫沒人敢回答，沒人敢說下一步要蓋哪裡。」

對於政府回應「未來朝5000到1萬戶」，黃珊珊質疑「8年也只能蓋不到10萬戶，13萬戶會縮水嗎？」她要求政府誠實以對：「做不到就承認做不到、8萬就說8萬、10萬就說10萬，不要再回避。」

黃珊珊強調社宅三大優勢：達5%可控制市場租金、給弱勢租期保障、優先提供弱勢空間，批評租金補貼「看得到吃不到」，因租屋黑市仍在、很多人不敢申請。她痛批：「補貼花了就沒有了，但興建社宅政府留下資產，不要嫌蓋社宅太貴。」黃珊珊最後給政府最後通牒：「一個月內給我初步答案，檢討很久了好嗎！」

