社宅推動進度議題 內政部國土署：未來聚焦北北桃中

總統賴清德在2024年總統大選期間曾提出8年內興建25萬戶社宅的目標，不過截至去年僅完成12多萬戶，內政部長劉世芳坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶，引起外界熱議。針對相關議題，行政院內政部國土管理署今（20）日表示，中央推動社會住宅政策必須調查各地住房需求、盤點交通便捷及生活機能良好之國公有土地，並與地方政府攜手共同推動。截至目前，全國直接興辦社會住宅已突破12萬戶，未來推動重點將聚焦於台北、新北、桃園及台中等都會區，善用市有土地，通盤考量在地人口分布、產業發展及通勤情形，提升社會住宅使用效益。

國土管理署指出，國內社會住宅政策推動可分為兩階段，第一階段由地方政府主辦，但自109年起地方興建速度明顯放緩。以六都計算，109年底興辦累計已有3萬6,171戶，至114年底再增加戶數約為1.6萬戶，累積為5萬2,378戶；其中台北市增加2,440戶、新北市2,886戶、桃園市401戶、台中市5,873戶、台南市2,105戶、高雄市2,502戶。而中央政府則自110年起，接手推動第二階段社會住宅，從109年底的4,435戶，截至114年底已大幅提升至7萬138戶，4年間增加6萬5,703戶。

內政部國土管理署補充，內政部近期已陸續拜訪新北市、桃園市等地方政府，就社會住宅興辦、整體開發區社宅用地留設、整體興建成本，以及包租代管、租金補貼等政策議題進行意見交流。新北市表示，一向配合中央三軌政策，持續與中央協力推進社會住宅興辦；桃園市則希望與中央共同檢討並精進政策，以提升興辦效能並回應居住需求。此外，依據114年9月15日調整公告之「台北市多元興辦社會住宅潛力基地及第一階段推動期程」，考量台北市土地資源有限，現階段可直接運用之大面積土地有限。因此，預計將持續與市府檢討可開發之市有土地，並透過公辦都市更新、大眾運輸導向型多目標使用、公有房舍改建及區段徵收等多元方式推動社會住宅興辦。

內政部國土管理署最後指出，政府透過直接興建、包租代管及租金補貼三軌住宅政策回應人民居住需求；截至今（20）日，社會住宅包租代管有效契約數也已超過10萬戶，租金補貼核定件數超過89萬件，合計逾百萬戶家庭獲得政府支持。未來將持續與地方合作，輔導地方政府從財務自償及長期營運穩定角度滾動檢討，並適時調整住宅政策，結合大眾運輸導向型發展（TOD）、整體區域規劃等多元配套機制，建構具財務平衡性與政策永續性的社會住宅推動體系。

