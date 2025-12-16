社宅政策卡關 牛煦庭：TOD制度不能只是財政工具

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對總統賴清德提出「8年興辦13萬戶社會住宅」的政策目標，立法委員牛煦庭今（16）日指出，相關計畫在賴政府上任一年半後仍卡關，下一階段社宅興辦方案至今未獲核定，政策推動明顯停滯。牛煦庭強調，社宅量能無法有效擴充，關鍵在於地方政府財政誘因不足，呼籲中央應透過財劃法強化地方財源，搭配內政部與配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因將TOD及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。

他指出，政策的最終目標是要「真正能夠兼顧擴充社會住宅數量，落實居住正義。」（圖／取自鄉民監察院）

立法委員牛煦庭今日召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會指出，行政院長卓榮泰雖已坦言社宅推動面臨用地取得困難、預算有限等現實挑戰，並要求採取「多元方式」推進，但實際上相關政策仍停留在宣示階段，未見制度性突破。

牛煦庭表示，自己曾在地方議會服務，對地方政府的財政處境相當清楚，現行制度與財政分配往往是挑戰人性的。他指出，理論上，TOD與捷運聯合開發所增加的容積，應回饋居住正義，但在市政需求不斷擴張、預算資源有限的情況下，現實上，地方政府難免將相關開發案視為平衡財政的工具，使居住正義無法被擺在施政優先順序。

牛煦庭進一步強調，不論是透過內政部、交通部修正相關子法，或是直接修正《住宅法》，推動TOD制度改革都是可以討論的方向。他指出，政策的最終目標不應只是讓TOD成為財務調節的手段，而是要「真正能夠兼顧擴充社會住宅數量，落實居住正義。」

牛煦庭最後指出，中央政府如何有效協助地方政府減輕財務平衡壓力，以及打開TOD精神的誘因，是大家共同努力的目標，因為唯有真正解決地方政府面對財務上的困境，才能再更大膽地跨出造就交通優化、居住正義及永續發展三贏的一步。

