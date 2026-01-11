社宅政策大轉彎！蔡英文前腳剛走 賴政府不演了

要聞中心／綜合報導

總統賴清德上任前承諾2032年前要再新增13萬戶直接興建社會住宅，但內政部長劉世芳證實政策轉彎，坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶。她表示，將透過包租代管將民間空餘屋釋出，初步盤點蛋黃區內可釋出37萬戶空屋，補足直接興建社宅的數量，以整體而言仍將實現百萬戶租屋家庭照顧計畫。

新莊青年社宅（中繼宅）。（圖／新北住都中心）

劉世芳表示，從前總統蔡英文到賴清德，對社宅政策核心價值都沒有變，還是會維持照顧百萬租屋家庭計畫，但現在面臨的情況是興建社會住宅的用地取得非常困難、興建速度也相當緩慢，不是一、兩年內能夠完成的事。她說明，在滾動式檢討的過程當中，發現越來越少稀缺土地在蛋黃區，但若將社宅蓋於偏遠處也沒人會去，因此內政部持續拜訪包括新北市、桃園市、台中市，後續也將安排台北市，希望請教各地有無更稀缺的蛋黃區土地可蓋社宅。

根據資料顯示，2024年底累計已發包待開工社宅已達12萬戶，過了一年目前全國仍只有12.2萬戶，遭外界質疑社宅興辦進度嚴重停滯。劉世芳表示，目前社宅完工可入住戶數約4.6萬戶，會持續朝12萬戶全數完工邁進，並再往上加3、4萬戶。她直言，未來在賴清德任內社宅會越蓋越少，因為土地不足，接下來只能再新建3至4萬戶，會改以租金補貼和包租代管比較快的手段去滿足青年居住需求，不會違反原訂要服務百萬戶租屋家庭需求的覆蓋率。

劉世芳說，從去年下半年開始，內政部的重點放在包租代管，不是從公有地、素地開始興建新的社會住宅，而是希望把私人興建的空屋住宅，透過房仲居間租賃的方式釋放出來給有需求的人。同時內政部也提供租客申請租金補貼，目前累計已超過10萬戶，而租金補貼申請戶數已有超過90幾萬戶。內政部送至行政院的「百萬戶租屋家庭支持計畫」，其實已達到110萬戶的規模。

內政部次長董建宏強調，在興辦社宅部分確實面臨挑戰，當前的住宅需求高度集中在舊城區，但既成的主要發展區已沒有太多的空地或國家的公有地能蓋社宅。同時也考量18到35歲青年居住需求是移動性的，若真的在某一個定點蓋了社宅，不僅對青年未來發展形成束縛，對國家來講也是資源上的某種浪費。董建宏說，內政部還是會持續蓋社宅，會透過BOT案等多元取得的方式去執行，同時也會與地方政府合作、並盤點既有的公有土地，「可以蓋的、還是會持續興建」，但在主要城區內則會透過老宅延壽活化房屋，賦稅制度擠壓閒置空餘屋，提供更多屋源作為社宅。

劉世芳也提到，賴清德今年在氣候變遷委員會要求內政部在住商部門的碳排量要減35%，但根據計算如果重新蓋一間30坪房子，產生的碳排量是4噸，因此「蓋社宅蓋得越多，碳排量就越多」，如果可以多利用現在的空屋、餘屋，就不會增加碳排量，也可以讓空餘屋下降。內政部將持續擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，以達到32萬戶為目標。

前總統蔡英文說，她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策。（圖／蔡英文臉書）

外傳賴清德近日與國土署長吳欣修開會談及社會住宅議題時，因理念歧異而出現摩擦，甚至一度讓賴當場唸了吳欣修幾句。知情人士透露，如今黨內沒人敢再向賴清德表達應落實選舉政見，連行政院長卓榮泰也不敢多所著墨。但亦有政院人士認為，興建社會住宅的CP值低，因此應同步推動包租代管、租金補貼，只要滿足百萬租屋家庭需求，即已達政策目標。值得注意的是，行政院近日核定吳欣修轉任海洋委員會常務副主任委員，美其名是升官，但在此時點將其調離國土署長一職，引發外界諸多聯想。至於國土署長後續由誰接任，內政部目前尚未定案。

蔡英文執政期間將社宅列為重要居住政策之一，並成立住都中心推動社宅。蔡英文日前參觀100%保留給警消同仁與家屬的「保二安居」社會住宅，並在臉書發文表示，緩解居住壓力一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。蔡英文強調，「我相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系」，一席話讓不少人討論是否在喊話賴清德貫徹社宅政策。

劉世芳。（資料照／中天新聞）

為拓展社宅來源，內政部則建立跨部會及民間合作機制，盼透過多管道拓源充足社宅。國土署說明，除政府自行興建社宅，內政部研議修正都更容獎條例，新增社宅獎勵項目，鼓勵民間興辦社宅，同時獎勵企業興辦員工宿舍，鼓勵大專院校廣建學生宿舍等方式，增加包租代管社宅案源。國土署表示，除既有居住政策外，研議修正都市更新建築容積獎勵辦法，將新增社會住宅容積獎勵項目，規範符合一定樣態的公辦都更案優先提供社會住宅。

內政部也透過跨部會合作進行土地與資源盤點，推動多元開發模式。以盤點國有國營事業土地為例，過去多由內政租用土地後興建社會住宅，未來將朝向鼓勵國營事業土地自建或與民間合建員工宿舍，照顧基層員工之外，也可協調其餘裕宿舍轉作社宅。同時國科會也多與國營事業合作取得土地新設科學園區，未來建議朝向引進民間投資興建一般住宅，提供其企業員工居住，也可滿足科技人才居住需求。針對社會住宅需求較高的產業園區員工，內政部將與產業園區管理局攜手合作興辦員工宿舍與社會住宅。

此外，交通部去年7月已完成「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」修正，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社宅規劃辦理事項。為擴大增加包租代管社會住宅案源，內政部後續將與教育部合作，鼓勵大專院校以促參模式廣建學生宿舍，以降低學生在外租屋需求，減輕土地取得成本，並鼓勵校園周邊民間房源釋出轉作社會住宅。私立學校部分則可評估補助一半興建費用。

