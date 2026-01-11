社宅政策大轉彎！蔡英文前腳剛走 賴政府不演了
要聞中心／綜合報導
總統賴清德上任前承諾2032年前要再新增13萬戶直接興建社會住宅，但內政部長劉世芳證實政策轉彎，坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶。她表示，將透過包租代管將民間空餘屋釋出，初步盤點蛋黃區內可釋出37萬戶空屋，補足直接興建社宅的數量，以整體而言仍將實現百萬戶租屋家庭照顧計畫。
劉世芳表示，從前總統蔡英文到賴清德，對社宅政策核心價值都沒有變，還是會維持照顧百萬租屋家庭計畫，但現在面臨的情況是興建社會住宅的用地取得非常困難、興建速度也相當緩慢，不是一、兩年內能夠完成的事。她說明，在滾動式檢討的過程當中，發現越來越少稀缺土地在蛋黃區，但若將社宅蓋於偏遠處也沒人會去，因此內政部持續拜訪包括新北市、桃園市、台中市，後續也將安排台北市，希望請教各地有無更稀缺的蛋黃區土地可蓋社宅。
根據資料顯示，2024年底累計已發包待開工社宅已達12萬戶，過了一年目前全國仍只有12.2萬戶，遭外界質疑社宅興辦進度嚴重停滯。劉世芳表示，目前社宅完工可入住戶數約4.6萬戶，會持續朝12萬戶全數完工邁進，並再往上加3、4萬戶。她直言，未來在賴清德任內社宅會越蓋越少，因為土地不足，接下來只能再新建3至4萬戶，會改以租金補貼和包租代管比較快的手段去滿足青年居住需求，不會違反原訂要服務百萬戶租屋家庭需求的覆蓋率。
劉世芳說，從去年下半年開始，內政部的重點放在包租代管，不是從公有地、素地開始興建新的社會住宅，而是希望把私人興建的空屋住宅，透過房仲居間租賃的方式釋放出來給有需求的人。同時內政部也提供租客申請租金補貼，目前累計已超過10萬戶，而租金補貼申請戶數已有超過90幾萬戶。內政部送至行政院的「百萬戶租屋家庭支持計畫」，其實已達到110萬戶的規模。
內政部次長董建宏強調，在興辦社宅部分確實面臨挑戰，當前的住宅需求高度集中在舊城區，但既成的主要發展區已沒有太多的空地或國家的公有地能蓋社宅。同時也考量18到35歲青年居住需求是移動性的，若真的在某一個定點蓋了社宅，不僅對青年未來發展形成束縛，對國家來講也是資源上的某種浪費。董建宏說，內政部還是會持續蓋社宅，會透過BOT案等多元取得的方式去執行，同時也會與地方政府合作、並盤點既有的公有土地，「可以蓋的、還是會持續興建」，但在主要城區內則會透過老宅延壽活化房屋，賦稅制度擠壓閒置空餘屋，提供更多屋源作為社宅。
劉世芳也提到，賴清德今年在氣候變遷委員會要求內政部在住商部門的碳排量要減35%，但根據計算如果重新蓋一間30坪房子，產生的碳排量是4噸，因此「蓋社宅蓋得越多，碳排量就越多」，如果可以多利用現在的空屋、餘屋，就不會增加碳排量，也可以讓空餘屋下降。內政部將持續擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，以達到32萬戶為目標。
外傳賴清德近日與國土署長吳欣修開會談及社會住宅議題時，因理念歧異而出現摩擦，甚至一度讓賴當場唸了吳欣修幾句。知情人士透露，如今黨內沒人敢再向賴清德表達應落實選舉政見，連行政院長卓榮泰也不敢多所著墨。但亦有政院人士認為，興建社會住宅的CP值低，因此應同步推動包租代管、租金補貼，只要滿足百萬租屋家庭需求，即已達政策目標。值得注意的是，行政院近日核定吳欣修轉任海洋委員會常務副主任委員，美其名是升官，但在此時點將其調離國土署長一職，引發外界諸多聯想。至於國土署長後續由誰接任，內政部目前尚未定案。
蔡英文執政期間將社宅列為重要居住政策之一，並成立住都中心推動社宅。蔡英文日前參觀100%保留給警消同仁與家屬的「保二安居」社會住宅，並在臉書發文表示，緩解居住壓力一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。蔡英文強調，「我相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系」，一席話讓不少人討論是否在喊話賴清德貫徹社宅政策。
為拓展社宅來源，內政部則建立跨部會及民間合作機制，盼透過多管道拓源充足社宅。國土署說明，除政府自行興建社宅，內政部研議修正都更容獎條例，新增社宅獎勵項目，鼓勵民間興辦社宅，同時獎勵企業興辦員工宿舍，鼓勵大專院校廣建學生宿舍等方式，增加包租代管社宅案源。國土署表示，除既有居住政策外，研議修正都市更新建築容積獎勵辦法，將新增社會住宅容積獎勵項目，規範符合一定樣態的公辦都更案優先提供社會住宅。
內政部也透過跨部會合作進行土地與資源盤點，推動多元開發模式。以盤點國有國營事業土地為例，過去多由內政租用土地後興建社會住宅，未來將朝向鼓勵國營事業土地自建或與民間合建員工宿舍，照顧基層員工之外，也可協調其餘裕宿舍轉作社宅。同時國科會也多與國營事業合作取得土地新設科學園區，未來建議朝向引進民間投資興建一般住宅，提供其企業員工居住，也可滿足科技人才居住需求。針對社會住宅需求較高的產業園區員工，內政部將與產業園區管理局攜手合作興辦員工宿舍與社會住宅。
此外，交通部去年7月已完成「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」修正，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社宅規劃辦理事項。為擴大增加包租代管社會住宅案源，內政部後續將與教育部合作，鼓勵大專院校以促參模式廣建學生宿舍，以降低學生在外租屋需求，減輕土地取得成本，並鼓勵校園周邊民間房源釋出轉作社會住宅。私立學校部分則可評估補助一半興建費用。
延伸閱讀
民進黨2026沒人選金門？陳玉珍：經營基層都要一步一腳印
萊爾校長紓壓球傳滯銷 原製作團隊挺身而出：黨有難、幫忙擔
初選民調最後時刻 林俊憲搬出「總統牌」喊：團結台南
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚送一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 22
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 30
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 10 小時前 ・ 178
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 39
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 18 小時前 ・ 215
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 805
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 16 小時前 ・ 4
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 21
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 64
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 21
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 148
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 15