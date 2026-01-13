社宅政策「倒退嚕」？民團控蓋13萬戶剩4萬 國土署回應了

記者陳韋帆／台北報導

針對住盟質疑社宅13萬戶政策跳票，國土署表示，將採多元化辦理，相關政策持續不間斷。（圖／記者陳韋帆攝影）

住盟今(13)日於國土署前召開記者會，指控內政部國土署署長吳欣修欲將總統賴清德所提的13萬戶社宅目標下調至4萬戶，並質疑政策跳票。對此，國土署指出，將採多元化辦理，目前全國社宅共12.26萬戶，中央已興辦7.1萬戶、占42.83%，將持續盤點土地，並以租金補貼、包租代管等配套持續辦理，相關政策持續不間斷。

住盟表示，13萬戶社宅是賴總統政見承諾，但就職迄今1年半仍未核定，吳欣修發言下調至4萬戶，顯然是在「拔草測風向」，先行釋放退場訊號，為日後政見跳票鋪設輿論緩衝。

廣告 廣告

住盟進一步指出，吳欣修以兩大理由欲調降社宅戶數，一空屋很多，透過包租代管釋出可不必再蓋社宅，二市區精華地近乎用盡，即使興建也可能因區位或需求不足沒人租。但這只是長期不做為造成的亂象，為調降社宅戶數尋找正當性罷了！

住盟說，空屋如何釋出並未說清楚，況且即使是初，包租代管房東本質可隨時退出、挑選房客、調漲租金，將此列入社宅政策統計，屬於假設性統計，實難登國家社宅、居住政策大雅之堂，為政府應負責任偷換概念，完全是卸責與怠惰的託辭。

住盟認為，政府社宅政策轉向，無助解決居住問題，而13萬戶社宅政策，是賴清德競選期間提出的政見，如今吳欣修欲下調，究竟是代表政府轉向？還是已正式下修？行政院應公開說明講明白，否則將集結關心居住的公民重回街頭抗議，不回應就街頭見！

針對住盟質疑，內政部國土管理署表示，社宅應朝向多元化方式推動，目前全國12萬戶社宅，中央興辦約7萬戶，已占總量57.17%，未來將持續盤點國公有土地等持續擴建社宅，並搭配租金補貼、包租代管等措施持續辦理。

而目前興建社宅速度減緩，內政部也會拜訪各地方政府，就轄區內應配合中央提升社宅用地與精進措施，落實直轄市應留設5%土地作為中長期社會住宅的儲備基地，而未來大眾捷運系統建設，亦有相關法令可擴大社宅量能。

另針對民團反應包租代管業者、房東不願出租予弱勢問題，包租代管計畫已提高補助額度，提升媒合弱勢意願，目前已協助約10萬戶，經濟、社會弱勢占比達43%，也積極精進長者換居專案，並將代管案合約放寬至1次簽訂3年，提升穩定性，未來也將持續回應人民居住需求、支撐世代安心生活的重要基石。

更多三立新聞網報導

桃園藝文特區店面鑲金！兩診所年租金近千萬 專家揭：這類人搶著租

獨家／靠灌籃高手走紅！亞瑟士鬼塚虎很高端移工買不起？體育老師這樣看

新聞幕後／林口超車大安區登全台租金王？專家吐：已失真！參考價值低

土方之亂多嚴重？全國建案工程停擺 全台公會齊轟：抱民眾、銀行一起死

