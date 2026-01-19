社宅數下修改包租代管 羅廷瑋：2者本質有所差異 13

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

總統賴清德曾在選前承諾，8年內直接興建13萬戶社會住宅，但內政部近日卻將目標下修為4萬戶，遭在野黨質疑政見跳票。立委羅廷瑋今（19）日指出，社宅與包租代管在本質上即有所差異，包租代管仍會受房東制約，無法解決租屋者困境。內政部長劉世芳澄清，依照《住宅法》規定，直接興建或是包租代管都屬於社會住宅，強調政府推動社宅政策的目標至今未變。

羅廷瑋說，賴清德總統提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，號稱比前總統蔡英文更優，能讓台灣累積達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。但近期政策將興建戶數減少，當年承諾「讓年輕人敢成家、敢生孩子」成為跳票。

廣告 廣告

羅廷瑋說明，社會住宅與包租代管兩者有本質上差異，社宅興建後，能成為公共資產，政府可以長期掌握房源，且政府作為房東，但包租代管即便有租金補貼，但房東仍然可以說不租就不租。

羅廷瑋進一步指出，租金補貼是為了讓房客有更多機會與房東溝通，針對房東也能減免部分稅金；但他日前就接獲民眾陳情，只是向房東提到要申請租金補貼，房東就不再聯絡。甚至有表面上喊支持，私下卻漲房租，即便有修法、制定罰鍰，租屋契約是否繼續，仍要看房東決策。

羅廷瑋表示，內政部在2025年1月，就盤點全國260處社宅用地，面積265公頃，能興建9.4萬戶社宅，現在說土地不足，內政部應將具體的位置與可行的方式，包含多少是市區土地、都更土地或捷運聯合開發都應公開。

社宅數下修改包租代管 羅廷瑋：2者本質有所差異 15

立委麥玉珍則表示，賴清德總統選前承諾要蓋社會住宅，並提出在市地重劃與區段徵收中，保留3%到5%土地供社會住宅使用，現在卻喊卡。令人憂心的是，內政部把政策重心轉向租金補貼和包租代管。

麥玉珍指出，劉世芳一直強調包租代管是社會住宅的一種，甚至不斷模糊焦點，但她認為，補貼可以幫忙、代管也能輔助，但永遠取代不了政府直接提供穩定、可負擔居住的責任，這是偷換概念，把「政府該做的事」，變成「市場自己想辦法」。

劉世芳回應，社會住宅分為直接興辦跟包租代管，內政部都在穩健推動；且租金補貼有排富條款、僅針對弱勢，相關補貼內政部都可以協助，其中，台中市申請租屋補貼是全台最多。

劉世芳說，盤點數據是由各縣市送到國土署，再以穩健立場下去評估，內政部希望跟地方一起協助、共同推動，強調中央地方要互相合作，不要推諉。她指出，許多直轄市長的政見也未實現，更點名台中市長盧秀燕說要興建1.8萬戶也未見成果。

照片來源：取自國會頻道

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

全台最強老街將啟動修復 鹿港天后宮、金門館等古蹟都上榜

打通中科南北向交通要道 林祈烽爭取福林路延伸開闢工程

【文章轉載請註明出處】