社宅是好政策但台灣人偽善淪「鄰避設施」李鴻源建議應結合防災型都更

記者孫偉倫／台北報導

現今人民居住需求常因房價高漲而無反滿足，政府也以興建社會住宅政策來實現「居住正義」，包括賴清德總統在2024總統大選也提出8年內興建25萬戶社宅目標。前內政部長李鴻源今（12）日表示，蓋社宅是一種作法，但應該要檢視閒置空間，不僅解決社宅問題，同時也解決蚊子館疑慮；再者，蓋社宅應提高至行政院層級，做出成績而非先畫大餅。

李鴻源指出，興建社會住宅應檢視目前有多少閒置空間、蚊子館；2012年當時若能將私校退場結合社宅，不僅可以漂亮退場，同時也能解決部分社宅問題。（資料照／桃園蘆竹社會住宅街景）

對於賴清德總統喊出百萬社會住宅政策，李鴻源指出，這些社會住宅無論是哪個政黨蓋的都不重要，只是蓋社宅是一種作法，但目前有多少閒置空間、蚊子館；他勸中央應回歸專業，光是公家閒置空間就有多少，閒置學校、私校退場等，2012年當時若能將私校退場結合社宅，不僅可以漂亮退場，同時也能解決部分社宅問題。

李鴻源表示，蓋社宅應拉到行政院層級，正視這些閒置空間場館作社宅，做出成功案例給別人看，畫大餅之前應先做出小餅。他也說，當初租金補貼也遇到困難，因為房東租金收入將會透明，且房東可能不願意租給弱勢族群，所以社會住宅一定要混居；再者，當初仁愛路空總要蓋社宅，鄰居幾乎都跳腳，社宅是一個很好政策，但台灣人很偽善，不能蓋在旁邊，變成鄰避設施，社宅形式一定要混居，在台北市蓋社宅建議要跟防災型都更結合。

李鴻源建議，整合因少子化而閒置的校舍空間或退場私校土地，轉型為青年社會住宅，並以每月3000元左右的租金提供給年輕人，這比賴清德說的要蓋百萬社會住宅更可行，也能避免人口過度集中造成的防災風險。

