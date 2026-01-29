社宅爭議、土方之亂待解 高市前水利局長蔡長展接國土署長

高雄市前水利局長蔡長展將接任國土署署長。翻攝國土署官網



內政部國土管理署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，傳出將由高雄市前水利局長蔡長展接任，蔡月初剛調任內政部參事，原本部長劉世芳將在今天（1/29）下午宣布，不過內政部上午已更新官網，在署長欄位放上蔡長展的照片與資歷。

近日在野陣營砲轟總統賴清德競選時期提出的社會住宅政見跳票，加上年初政府為管控土方流向，祭出清運新制卻引發業者反彈，國土署頻頻躍上新聞版面。國土署1月14日針對土方之亂召開記者會說明因應措施，當時蔡長展就坐在吳欣修身旁，兩人輪流發言，引發關注。

今天接近中午時刻，國土署官網更新頁面，直接證實蔡長展接任傳言。根據官網，蔡長展擁有成功大學土木工程學系博士學位，特種考試技術人員乙等考試土木工程類科及格。高雄縣市合併前，蔡長展曾任高雄縣水利局副局長，高雄市水利局專門委員、總工程司、副局長、局長，也曾擔任高雄市政府工務局長、高雄市政府顧問、參事。日前回任高雄市水利局長，並於今年1月5日調任內政部參事。

高雄市前水利局長蔡長展將接任國土署署長。翻攝國土署官網

