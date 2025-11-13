社宅租金改革！列4級3~9折 內政部宣布年底公告

社會住宅租金遭議員批收費不均，內政部國土署長表示，「分級收費原則」草案預告期已滿，預計今年底公告。（資料照片／內政部提供 ）

新北市議員質詢有關「三重區四種社宅四種租金」，建議地方政府與中央檢討調整。今天（13日）內政部國土管理署表示，「社會住宅租金分級收費原則」草案預告期已滿，預計今年底公告，地方政府可依原則分階段調整，避免租金同時變動造成負擔。此修改也讓社宅租金改革進入倒數。

該原則草案於8月22日預告、10月21日期滿，內政部指出，內容依據所得收入、生活負擔及市場行情等因素制定，將提供合理租金標準，並保障弱勢族群居住權益。

國土管理署說明，新制將收入分為四級距，租金折數介於3~9折，並要求興辦機關每3年檢討一次租金，調幅不得超過所在地最低生活費漲幅。

國土管理署說，制度除擴大照顧低中收入戶，也兼顧雙北等高房價地區民眾的負擔能力，盼達到「不同所得都能負擔、社會融合共榮」的政策目標。



