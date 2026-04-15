社宅與都更並進 新北八年淬鍊翻轉城市

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《圖說》社區營造重要推手土城區祖田里長呂惠美里長與侯友宜市長、城鄉局長黃國峰〈右一〉及民政局長林耀長合影。〈城鄉局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市城鄉局長黃國峰今〈15〉日於市政會議以「翻轉躍升 未來城景」為題進行專案報告，盤點八年來城鄉治理轉型成果，透過捷運建設串聯城市發展軸線，結合整體開發與都市更新雙軌並進，逐步建構永續宜居的新北城市格局。

市長侯友宜表示，城市邁向國際化須兼顧淨零、韌性與共榮三大核心價值，市府持續推動重大建設並導入公私協力機制，擴增公共空間、社會住宅及公益設施，強化都市機能，打造全齡共享的宜居典範。

廣告 廣告

黃國峰指出，城鄉轉型需長期累積與實踐，八年來逐步將藍圖落實為具體成果。在交通建設方面，包括捷運環狀線、萬大中和線、三鶯線及多條輕軌系統，帶動蘆洲、三重、新店、土城、樹林及林口等地區發展，推動24處整體開發區，總面積約2,480公頃。

《圖說》城鄉局長黃國峰簡報擘劃城市新局捷運沿線開發。〈城鄉局提供〉

他說，市府並於重要捷運節點導入轉運機能與複合商業設施，優化人行環境與綠蔭空間，結合大眾運輸導向發展（TOD）機制，累計取得逾萬坪公益空間與大量公共停車資源，同時納入淨零碳排規範，逐步建構低碳綠色生活圈。

在都市更新方面，市府自108年起推動行動治理，至今都更申請案已達2,202件，成長逾五倍。透過多元更新機制、新北住都中心成立及專業團隊導入，加速更新進程，並提供中繼住宅協助居民安置。

《圖說》永和大陳公辦都更現況圖。〈城鄉局提供〉

其中，永和大陳地區公辦都更案為代表案例，歷經數十年停滯後成功翻轉，七個單元共8.67公頃開發逐步完成，未來將提供托老、托育、幼兒園、市場及社宅等多元公益設施，並規劃中央公園，顯著提升居住品質。整體而言，新北都更發展已由傳統核心區，逐步沿捷運軸帶向外擴散，帶動區域均衡發展。

社會住宅政策亦持續精進。侯友宜表示，城市進步除硬體建設外，更須提升包容性，讓不同族群共享發展成果。市府推動長者安心居住、高齡友善換居、育兒加籤及跨世代共居等措施，並因應少子化趨勢，宣布將社宅婚育戶保障比例由中央規範的五分之一提高至三分之一，優先照顧新婚與育兒家庭，減輕居住負擔。

《圖說》塭仔圳社會住宅擁有最完善的公益設施示意圖。〈城鄉局提供〉

黃國峰補充說明表示，目前新北市社會住宅已達2.3萬戶，透過自建、BOT及都市更新分回等多元方式持續擴充，未來目標達4.1萬戶。新建社宅多鄰近捷運與生活機能完善地區，導入智慧建築、低碳設計及通用設計等理念，並取得多項標章認證。預計今年與明年將有多處社宅陸續動工，持續穩健推動供給。

他說，此外，市府也透過「都市針灸」策略，於社區尺度推動微型環境改善與綠美化工程，結合人本交通與社區營造，提升城市景觀與生活品質，讓市民在日常中感受城鄉轉型成果。整體而言，新北市以交通建設為骨幹，結合都市更新與住宅政策，逐步形塑兼具發展與永續的城市新風貌。