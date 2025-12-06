社宅興建卡關 許宇甄：住都人心明年增35位年薪316萬元職工養肥貓？

國民黨立委許宇甄。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民進黨政府興建社會住宅進度卡關，但負責推動相關業務的國家住宅及都市中心明年人事預算卻暴增，新增人員粗估年薪316萬元。國民黨立委許宇甄今批，住都中心落實居住正義沒成效，竟先蓋起「薪資城堡」養肥貓。

許宇甄指出，住都中心115年度用人費用從114年度的 5億4448萬元，暴增至 6億7450萬元，增加 1億3002萬元，增幅達 23.9%；其中薪資支出暴衝 8929萬元，獎金也增加2163萬元。

許宇甄表示，若以住都中心正式員額數115年度較114年度僅多35人換算，新增人員的平均月薪高達 21萬2000元，每年還可領61萬獎金，加總年薪高達316萬元，薪水比部長還高。

許宇甄說，住都中心既有員工每月平均薪資已高達 74154元（不含加班費、績效、獎金等），是主計總處公布113年經常性薪資 46450元的 1.6倍，如今新增的35人月薪，更達國人平均薪資 4.5倍。

許宇甄批評，住都中心成立宗旨是推動社會住宅、落實居住正義，但如今業務成果欠佳，卻先把薪資拉到全國前段班，這不是在蓋社宅，而是在蓋住都中心自己的「薪資城堡」、「黃金安樂窩」，嚴重背棄公平正義。

許宇甄質疑，中央政府並未宣布115年度公教加薪，當前社宅興建也毫無明顯進度，難道住都中心新增這35名月領21萬人員一到位，社宅進度就能神奇追上？否則住都中心如此離譜薪資暴增，就是打擊居住正義與公共信任。

許宇甄揶揄，難怪總統賴清德說台灣人有錢有閒，因民進黨用人給的薪水高到嚇死人，有錢的都是民進黨的人，把納稅錢當作自己的加薪提款機。

