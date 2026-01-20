社宅蓋不動？包租代管業3年翻倍破2000家 雙北搶占4成版圖奪冠

全國租賃住宅服務業家數在三年內翻倍，至去年底已達2254家。台灣房屋提供



在都會區土地稀缺、社宅興建時程延宕下，政府輔導民間空屋進入租賃市場，帶動包租代管業呈噴發式成長，根據房仲業者統計，全國租賃住宅服務業家數在三年內翻倍，至去年底已達2254家。專家分析，因直接興建社宅目標恐下修，內政部加碼租補與稅優政策，促使產業規模與管理人員數同步倍增，目前以台北市家數居冠，新北市因重劃區供給多、成長速最快，未來極具超車潛力；台中市受惠中科擴建需求，後市發展同樣看俏。

台灣房屋根據不動產資訊平台資料，統計近年俗稱包租代管的「租賃住宅服務業家數」，至去年底為止，全國業者家數已高達2254家，較2022年底增加1019家，等於三年間翻倍成長！而租賃住宅服務業管理人員數也從2022年底的1.3萬人，上升至去年底的2.5萬人，顯示近年在政策導引下，包租代管業的發展蓬勃，產業規模成長快速。

房仲業者統計，截至去年底為止，租賃住宅服務業全國家數高達2254家，較2022年底增加1019家，等於三年間翻倍成長。台灣房屋提供

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，包租代管業是2018年租賃專法上路後的新興產業，政策推動的目的，希望透過業者的專業管理及政府的租稅誘因，增進屋主活化閒置空屋的意願，以滿足都會區龐大的租賃需求。尤其2022年政府擴大增辦社會住宅包租代管，大幅推升產業需求，又近年政府拉高租金補貼戶數，還提高公益出租人的免稅額，使民間租賃雙方參與包租代管的程度愈來愈高，也讓相關產業的規模年年上揚。

張旭嵐指出，直接興建的社會住宅，目前因用地取得困難，興建時程延宕，預期目標戶數恐下修，內政部日前提及，除了與地方政府保持溝通合作蓋社宅外，也會加強包租代管及租金補貼的辦理，持續讓民間現有的數十萬戶空屋進入租賃市場，因此在政策激勵下，預估往後租賃住宅服務業還有很大的成長空間。

觀察各縣市現有家數，以台北市433家居冠，新北市則以423家緊追在後，第三名則是台中市的389家。其中，光是雙北的租賃業者合計就占全台的38%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市的就業機會多，但住宅供給卻相對稀少，租賃需求居高不下，使租服業發展較迅速，只是首都租金行情高，不少在北市就業的民眾，轉往租金相對實惠、物件選擇多的新北市租屋，使得包租代管業發展急起直追。而新北市近三年來增加超過200家，成長速度為全台之最，與北市差距不大，加上重劃區供給量大，未來租賃服務業的發展超車台北的機會頗高

至於排名第三的台中市，陳定中說，為中南部少數人口正成長的縣市，且近年科技業就業人數持續增加，還有中科擴建二期的台積電新廠推升產業發展，園區周邊的就業租賃需求可望進一步成長，因此，台中的包租代管業前景可期，家數可望在短期內突破400家大關。

