社宅變「水濂洞」？ 建物驚見大量冰柱.白壁癌

整排小冰柱，宛如來到水簾洞，還有大量的白壁癌，還在興建中的興隆社宅E區，被質疑施工品質不佳。而隔壁，在今年7月入住的興隆社宅A區，也好不到哪，大樓門面的透水磚老舊，看起來就像發霉一樣，天花板也有小冰柱，而停車入口LED燈，竟然用紅布條遮住，觀感實在不佳。

實際返回現場，A區小冰柱和紅布條已改善，地板也有清理過，但仍然有污漬，而施工中的E區的冰柱被清除，不過連接處卻有巨大縫隙，被點名有問題的社宅，還有這裡。

南港經貿社宅，B3停車場的角落，竟然有這樣的「神秘空間」，還有放紙板，議員質疑，為何不興建假牆擋住，畢竟誰都可以進入停車場，就怕有治安問題，而安全逃生梯的煙霧偵測器脫落，消防品質打上問號。

南港經貿社宅，B3地下停車場有神秘空間，議員憂有治安問題。（圖／TVBS）

台北市議員(民）陳怡君說:「市長你的態度決定下面公務人員的積極度。你認為該有壁癌嗎？台北市長蔣萬安：「我會請住都中心全面檢視，目前台北市的社宅，特別公共區域的部分，像類似這樣的狀況全面整理。」

台北市議(民) 陳怡君 說:「這個周邊全都是水灘。」信義區六張犛社會住宅也被點名，停車場多處積水，疑似管線漏水，導致滋養大量蚊蟲，而記者實地走訪，積水和蚊蟲問題，已經改善。

六張犁舍宅則被點名，地下室漏水導致孳生蚊蟲。（圖／TVBS）

台北市議員(民) 陳怡君 vs. 台北市副市長 李四川:「說實在前面所有很多社會住宅，那些品質除了漏水，還有一些確實有改善的空間。我會來嚴格的要求了啊。可是你要選新北市長了啊，要怎麼改善？」

社宅品質堪憂，北市住都中心回應，兩個月內進行全市設宅設施盤點、改善，確保營運提供舒適居住環境。

