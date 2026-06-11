社宅貓眼被改裝成偷窺孔！浴室竟被看光光
[NOWNEWS今日新聞] 台中市一處社會住宅近日驚傳「貓眼偷拍」事件！一名女租客聽見門外響聲，透過大門貓眼向外查看，眼前竟一片漆黑。反方向從門外往貓眼看，竟發現能清楚看見房內情況，而且還正對浴室！警方查出是隔鄰林男所為，將他依妨害秘密、侵入住宅等罪送辦。台中市政府則將林男列入黑名單，自退租日起3年內不得申請社會住宅。
這名女租客日前在家中聽見門外傳來異常聲響，以為是室友返家，習慣性地透過大門貓眼查看，不料眼前竟一片漆黑！由於先前貓眼功能正常，她直覺有異，隨即開門檢查，令人毛骨悚然的是，當站在門外透過貓眼往屋內查看，竟能清楚看見室內情況，且視線範圍的盡頭正是浴室門口，隱私幾乎完全暴露。
女租客事後將遭遇分享至網路社群，引發網友熱議。她表示原只想確認門外狀況，意外發現住家安全漏洞，懷疑有人刻意改裝貓眼窺視屋內，已第一時間通報台中市住宅處求助。
一眼看穿浴室門口 涉案男遭列社宅黑名單
台中市住宅處立即通知物業管理單位會同警方到場處理，並啟動住戶安全協助措施。警方調閱監視器及相關資料，鎖定同層29歲林姓男子涉嫌重大，全案由台中地檢署指揮偵辦。
住宅處表示，案發後已完成貓眼設備復原，並協助受影響住戶暫時調整房間安置，以維護居住安全與隱私權益。林姓男子雖已主動申請退租，住宅處仍依規定將他列入限制名單，自退租日起3年內不得申請台中市任何社會住宅，以維護其他住戶居住安全。
警方也提醒，擅自拆卸、改裝他人門禁設備，或以任何方式窺視他人生活隱私，都可能觸犯《刑法》妨害秘密及侵入住宅等罪責。若民眾發現住家門鎖、貓眼或門禁設備有異狀，應立即拍照存證，並撥打110報案。
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