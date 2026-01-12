社宅越蓋越少 國民黨團提3訴求：13萬戶1戶都不能少

國民黨立法院黨團書記長羅智強(中)、首席副書記長林沛祥(右)、立委牛煦庭(左)等人12日召開「社宅越蓋越少 照顧弱勢攏係假！」記者會。(記者廖振輝攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統在總統選舉期間曾提出8年內興建25萬戶社宅的政見，截至去年僅完成12多萬戶，內政部長劉世芳日前坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶。立法院國民黨團今日召開記者會，嚴厲抨擊賴總統只會用話術欺騙年輕人和社會弱勢，民進黨現在窮到只剩下「騙」在執政。

國民黨團提出三項要求，一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。

書記長羅智強表示，從蔡英文前總統到現任的賴總統，對社會住宅政策只有一個字「騙」；賴清德總統現在是連騙都懶得騙。今年元旦談話才說，「要顧年輕人，會全力推動社會住宅。」結果才過12天就反悔跳票。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨執政超過8年，難道都不曾盤點過可用土地？評估過興建速度？如果沒有完整政策評估，當初憑什麼喊出13萬戶？這不是執政詐騙，什麼才是，政府失職的代價是全民承擔，房價與租金已成為全民心中的痛。

副書記長許宇甄表示，劉世芳今年終於發現賴總統的社宅政策承諾會跳票，乾脆說社宅不蓋了，根本就是在欺騙選民。更大問題是，負責社宅興建的住都中心，今年增加35名員額，預算增加8900多萬元。許宇甄質疑，社宅越蓋越少的情況下，住都中心反而增加員額和預算，平均薪資高達7萬多元，根本就是濫用納稅人的血汗錢。

國民黨立委牛煦庭指出，民進黨政府說空屋很多要釋出，難道蔡英文執政8年，或是更早之前，空屋就不多嗎？依據統計，全台低度使用房屋大致在90萬戶到100萬戶，如果這些空屋可以簡單釋出到租屋市場，不就早就解決居住問題嗎？

至於所謂公有地不足，無法蓋社宅的說法，牛煦庭指出，現在各縣市區段徵收、市地重劃，難道都沒有繼續在進行？縣市軌道捷運建設，沒有在進行場站開發嗎？周邊新興都市計畫，難道不是年輕人願意居住的蛋黃區嗎？難道政府不會取得配餘地嗎？配餘地為什麼不能拿來蓋社宅呢？

牛煦庭表示，要政府蓋社宅，解決年輕人居住問題時，說財務負擔重，但編列上兆元軍購時，眼睛眨都不眨一下。現在推動居住正義三大問題是，一、持有成本低，二、市場不透明，三、稅制不修正，這也是無法將百萬空屋釋出的核心原因，這比蓋社宅還難搞100倍的深水區。牛煦庭認為民進黨居住正義政策，最後會淪為補貼發錢了事，呼籲賴總統不要為德不卒。

