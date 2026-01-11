社宅越蓋越少 藍委質疑照顧弱勢攏係假
賴清德總統在2024年總統大選期間曾提出8年內興建25萬戶社宅的目標，但截至去年僅完成12多萬戶，內政部長劉世芳坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶，顯然賴總統競選時的承諾全部跳票。國民黨團今(12)上午召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統從頭到尾，只會用話術欺騙年輕人和社會弱勢，內政部長劉世芳甚至不演，找了兩個理由告訴國人社宅不蓋了，整個民進黨現在窮到只剩下一個「騙」在執政。
國民黨團堅決提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。
書記長羅智強表示，從蔡英文前總統到現任的賴清德總統，對社會住宅政策只有一個字「騙」；賴清德總統現在是連騙都懶得騙。2016年蔡英文前總統曾說，「4年內要蓋社會住宅20萬戶….台灣會和世界各國一樣，成為社會住宅普級的國家」，但直到她卸任時，真正由政府興建的社宅，只有12萬戶，更重要的是，由中央政府興建完工的社宅，不到3000戶，大部分都是地方政府所興建。
羅智強舉台北市為例，截至2025年12月31日，由中央完成社宅數為649戶，地方政府完成數為16,238戶。中央政府喊興建社宅很大聲，但絕大多數都是由地方政府完成。賴清德總統上任前更扯，加碼喊到全台興建100萬戶社宅，但上任一年半實際蓋出來的社宅，加上蔡英文在任時所蓋的社宅，也還只有12萬多戶；顯然，這一年半在社宅興建上等於是空轉，最後直接說空屋太多、國有地有限，直接擺爛、躺平、不蓋了。
羅智強質疑，空屋太多、國有地有限，是今天才發生？賴清德總統上任前曾說，「經濟發展果實，要全民共享，要擴大社會投資，社會住宅要延續。」到今年元旦談話還繼續說，「要顧年輕人，會全力推動社會住宅。」結果才過12天就反悔跳票，元旦還拿出來騙年輕人？是「賴大班最後一騙」嗎？
羅智強表示，民進黨政府正事不幹，只會搞對立，說過的話不算話，跳票之後還找一大堆奇怪理由，最後民進黨上下窮到只剩下「騙」。
首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府的社宅政策，是一個包裹漂亮糖衣的政治騙局。長久以來，社宅是無數台灣年輕人與弱勢族群的希望，是一處「居住品質優良」、「租金可負擔」的避風港。然而當前民進黨政府，忘記社宅是「蓋」出來的，而不是用「口號」喊出來的。
林沛祥指出，賴清德總統在競選期間，喊出「百萬租屋家庭支持計畫」，承諾在8年內興建25萬戶社宅、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。100萬戶的數字聽起來宏大美好，但事實上仔細看看，賴清德擔任台南市長8年時間，卻一間社宅都不曾蓋過；如今擔任總統執政後，更是令人怵目驚心，在內政部長劉世芳的口中得知，原本承諾8年13萬戶社宅興建，縮水了2/3，僅剩下4萬戶。
林沛祥嚴肅就教賴清德總統，民進黨執政超過8年，難道都不曾盤點過可用土地？評估過興建速度？如果沒有完整政策評估，當初憑什麼喊出13萬戶？這不是執政詐騙，什麼才是執政詐騙？政府失職，代價是全民承擔，房價與租金已成為全民心中的痛。
林沛祥以歷任總統任內新建案房價漲幅來看，陳水扁漲幅為22%、馬英九漲幅為39%、蔡英文到賴清德執政期間高達89%。換言之，在民進黨執政時期，房價屢創新高，民眾買不起房只能租房，但從2022年到2025年3月，租金指數已經連續上漲45個月，年輕人和弱勢族群，只能委身在頂樓加蓋或衛生環境不佳的地方，這就是賴政府口中的德政嗎？
林沛祥指出，民進黨政府用包租代管的數字充數社宅興建，大罷免時期內政部還拿居住正義作為攻擊在野黨的工具。事實證明，即便立法院給足預算，賴清德政府還是蓋不出社宅，根本是民進黨沒有誠信，更無執行力。
國民黨團提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。
副書記長許宇甄表示，國人依稀仍記得，賴清德總統「百萬社宅」競選承諾，其中有25萬戶是社宅、25萬戶是包租代管、50萬戶是租屋補貼。25萬戶當中，有12萬戶是蔡英文前總統任內規劃，在他任內規劃13萬戶。事實上到了2025年底為止，全國社宅完工僅有41,978戶、興建中59,421戶、已決標待開工21,281戶。又根據內政部推估，12萬戶要2032年才能夠全數完成，而賴清德總統承諾的13萬戶，幾乎不可能達成。
許宇甄指出，內政部長劉世芳在今年終於發現，賴清德總統的社宅政策承諾會票跳，乾脆說社宅不蓋了，根本就是在欺騙選民。更大問題是，負責社宅興建的住都中心，今年增加35名員額，預算增加8,900多萬元。許宇甄質疑，社宅越蓋越少的情況下，住都中心反而增加員額和預算，平均薪資高達7萬多元，國人能夠接受？根本就是濫用納稅人的血汗錢。
其次，內政部辯稱，照顧百萬政策不變，還號稱超過110萬戶，不但達標還超標。許宇甄認為，這只是不斷把租金補貼不斷擴大，既然撒錢，就不需社宅，是這樣嗎？許宇甄敬告賴清德總統，請好好實踐你的競選承諾，不要再用騙的手段，不要再用謊言粉飾跳票，讓照顧弱勢變成最諷刺的笑話。
藍委牛煦庭表示，很遺憾在新的一年，賴清德總統送給全國年輕人和需要社宅的國人新春禮物，是「13萬戶社會住宅新建計畫喊停」。猶記得賴清德總統在競選期間喊出新建社宅100萬戶，根本是「講了一畚箕，做無一湯匙」，雙手一攤，不搞了！民進黨政府說的理由是「空屋太多可以釋出」，又說「公有地要蓋社宅好麻煩，取得不容易，會蓋得很慢」。牛煦庭質疑，難道這些問題不該是執政10年的民進黨早該解決的問題嗎？
牛煦庭嚴肅表示，興建社會住宅是居住正義政策中，相對單純的計畫；簡言之，蓋越多越好。興建13萬戶社宅計畫，政府喊一年，民團等一年，立院催一年，最後結果是民進黨政府擺爛雙手一攤說「不蓋了」！這不是跳票，甚麼才是跳票？
牛煦庭指出，民進黨政府說空屋很多要釋出，難道蔡英文執政8年，或是更早之前，空屋就不多嗎？依據統計，全台低度使用房屋大致在90萬戶-100萬戶，如果這些空屋可以簡單釋出到租屋市場，不就早就解決居住問題嗎？過去做不到，賴清德政府連最基本蓋社宅都做不到，釋出空屋的深水區問題，還能夠解決？
所謂公有地不足，無法蓋社宅的說法，牛煦庭指出，現在各縣市區段徵收、市地重劃，難道都沒有繼續在進行？縣市軌道捷運建設，沒有在進行場站開發嗎？周邊新興都市計畫，難道不是年輕人願意居住的蛋黃區嗎？難道政府不會取得配餘地嗎？配餘地為什麼不能拿來蓋社宅呢？牛煦庭直言，民進黨政府不願再蓋社宅，就是荒唐、鬼混、其心可誅！
牛煦庭表示，要政府蓋社宅，解決年輕人居住問題時，說財務負擔重，但編列上兆元軍購時，眼睛眨都不眨一下，民進黨政府到底有什麼毛病？牛煦庭指出，現在推動居住正義三大問題是，一、持有成本低，二、市場不透明，三、稅制不修正，這也是無法將百萬空屋釋出的核心原因，這比蓋社宅還難搞100倍的深水區。牛煦庭認為最後會是，民進黨政府深水區問題無法解決，社宅還不蓋了，所謂居住正義的政策，最後淪為補貼發錢了事。牛煦庭呼籲賴德總統，不要為德不卒！
