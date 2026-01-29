社宅跳票、土方之亂延燒！國土署長確定由他接任，劉世芳親開記者會說明

社會住宅政策異動、土方之亂延燒之際，內政部國土管理署今（29）日更新官網署長簡介頁面，確定由1月初自高雄市政府水利局長調任內政部參事的蔡長展接任，內政部長劉世芳也將於下午部務會報結束後，親自主持記者會介紹蔡長展。

總統賴清德2024大選期間曾開出政策支票，承諾社會住宅既有12萬戶8年再增蓋13萬戶，加上包租代管既有8萬戶再增17萬戶，以及直接租金補貼50萬戶，合計照顧100萬戶，但劉世芳近期向媒體坦言，賴清德政府蓋的社宅會越來越少，原因是土地不夠，但不會違反照顧百萬戶的覆蓋率；內政部後續說明，社會住宅將以18萬戶為目標、包租代管32萬戶。然而，政策改弦易轍也引發在野黨抨擊。

廣告 廣告

在此之後，國土署又因今年1月元旦實施的營建剩餘土石方清運新規上路，引發全台土方之亂，再飽受外界批評；惟值此之際，行政院1月5日核定人事令，國土署原任署長吳欣修升任海委會常務副主委。而後，國土署與全國各縣市代表、產業界及行政院跨部會的會議，多數均由行政院顧問李孟諺率領蔡長展及代理署長職務的副署長朱慶倫與會，由蔡長展接任國土署長似乎早已可見端倪。

據國土署官網資料，蔡長展為成功大學土木工程學系博士畢業，特種考試技術人員乙等考試土木工程類科及格，自高雄縣市合併前就在縣政府任職，歷任高雄縣政府水利局副局長、水利處副處長，高雄市政府水利局專門委員、總工程司、副局長、局長，並曾任高雄市政府工務局長，後續也曾任高雄市政府顧問、參事，而後又回鍋高雄市政府水利局長，並於今年1月5日調任內政部參事。

據了解，蔡長展以專業治水見長，超過30年公務人員歷練，且長期在高雄深耕，對高雄地理水文了若指掌，並曾在任職高雄市政府水利局長期間，獲經濟部頒發「全國水利傑出貢獻獎」肯定。蔡長展調任內政部的人事令1月2日發布後，高雄市長陳其邁曾表示，肯定蔡長展對高雄市防洪治水建設的貢獻，蔡長展是深具水利專業的公務人員，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合高雄市政府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。

值得一提的是，陳其邁市政府「小內閣」自1月以來，除了蔡長展北上升任國土署副署長，原任高雄市政府警察局長的林炎田，也在1月19日正式北上接任台北市政府警察局長，而蔡長展、林炎田多被視為陳其邁「愛將」，2人調職北上時，陳其邁均曾表達肯定、不捨。

更多風傳媒報導

