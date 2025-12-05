社宅進度落後 竹縣府將建3千戶

竹縣社宅盟認為縣府應將特色產業專用區，明確規畫為產業與社會住宅共構用地，5日於縣府前陳情。（邱立雅攝）

新竹縣房價飆漲，新竹縣社會住宅推動聯盟5日在縣府前喊話，建議新竹縣都市委員會將特色產業專用區（文小用地5）明確規畫為產業與社會住宅共構用地，並採取3樓以下產業、以上社宅使用模式，兼顧經濟發展與居住正義。

社宅盟統計，竹北市目前兩房租金普遍落在2到3萬元，3房甚至突破3.5萬到6萬元，民眾面臨極高的居住壓力。竹縣社會住宅量能明顯偏低，興辦規模遠不及科技大縣的人口成長速度，使許多家庭難以在竹北安居。

陽明交大助理教授曾聖凱指出，根據內政部不動產資訊平台，社會住宅至少應該要在5％的比例，以新竹縣24萬戶的家戶數來計算，至少要有1.2萬戶社宅，但現在只有396戶，其中只有132戶有施工，占比不到千分之一，其他都還在紙上談兵，根本沒有進度。

廣告 廣告

社宅盟認為，特色產業專用區位於縣治核心，是竹縣最具公共潛力的公有基地之一，建議設計成垂直複合式共構，3樓以下配置為產業設施，3樓以上採高樓層住宅設計。

對於社宅進度落後，縣府產發處長陳偉志表示，目前縣內最新計畫要蓋的社宅共3000戶，分別在竹北、竹東、新豐、湖口共8處，其中竹東仁愛段586地號要蓋280戶，中藝市地重畫區0.29公頃，5日剛通過朝陽路和莊敬路口1.97公頃都市更新，未來都會蓋社宅。

陳偉志說明，對於民眾陳情，決議組專案小組審慎討論訴求和開發方案，不過新竹縣非六都，新建社宅由縣府協助用地的協調和審議，再由住都中心辦理規畫設計與新建。

湖口新湖好室社宅132戶預計民國117年完工，信勢安居已完成用地變更，正由住都中心規畫設計當中。新豐光星營區也規畫560戶社宅用地，竹北東興圳周邊2筆機關用地，目前已獲內政部都委會專案小組會議通過，將排入大會審議討論，以做後續機關用地變更。