即時中心／顏一軒報導

針對網友質疑社會住宅地下停車場停滿跑車及高級車之情事，國家住都中心今（7）日澄清，停車場依相關法令，部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，亦可提供周邊住戶臨時停車使用，故停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有。

國家住都中心說明，中央社會住宅申請條件依《住宅法》及《內政部興辦社會住宅出租辦法》辦理，除了對無自有住宅、設籍等規範外，亦就家庭年所得、動產、不動產等有所限制。

廣告 廣告

以林口社宅為例，家庭年所得須在144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過59,150元，家庭成員所持有不動產總價值低於新台幣675萬元，持有動產價值低於479萬元。

國家住都中心強調，辦理時會請申請人提供前述相關佐證資料，若有虛偽隱匿，一經發現便會取消資格，使 huh社會住宅可以提供給真正有需求的國人，照顧有需求的租屋族群。

停車場部分，國家住都中心表示，依相關法令，部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，亦可提供周邊住戶臨時停車使用，故停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有。該規定與台北市、新北市等地方政府對於社會住宅之管理與停車規範均採一致標準。

最後，國家住都中心強調，社會住宅之規劃與管理皆秉持公平、公正、公開原則；未來將持續優化各項管理機制，在落實居住權益保障的同時，也讓社宅附屬設施能發揮服務在地社群之功能，提供國人高品質且安心的居住環境。

原文出處：快新聞／社宅遭質疑「住戶開跑車」 住都中心嚴正澄清：部分停車空間委外管理

更多民視新聞報導

善意遭曲解！調整社宅專報名稱 劉世芳澄清：讓立委了解更全面

中央地方合作「持續照顧百萬租屋族」 社宅政策三軌同步推進

立院最後院會 《住宅法》修正三讀過關！社宅入住資格放寬

