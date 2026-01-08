社宅都更廠辦三箭齊發！ 打造久舜成長引擎

久舜。資料照



久舜營造（5547）2025年全年營收23.01億元，與2024年相當，將於9日舉行上櫃前業績發表會。久舜憑藉甲等綜合營造廠的技術與口碑，順勢卡位老屋更新、社會住宅及高科技廠辦三大主力市場版圖。同時，近年更積極從傳統營造承攬，走向結合全案管理與智慧工地的一條龍服務模式，營運成長動能備受市場關注。

久舜董事長林世貞表示，久舜在大台北地區經營多年，是甲等綜合營造廠，長期承攬國內知名建設公司、上市櫃公司建案，住宅建案類型涵蓋一般集合住宅、高端住宅與複合式大樓。近年更承作多起科技廠、生技廠、企業總部與創新中心，客戶從建設公司擴展到高科技與生技產業，客戶結構穩健且分散風險。

受惠政府推動社宅政策，內政部規劃2025年至2032年直接興建25萬戶社宅，久舜亦提前卡位國家住都中心標案，截至2025年底已取得3項社宅統包工程，承攬金額合計49.34億元，在社宅統包領域具有競爭優勢。

此外，全球AI浪潮帶動半導體及伺服器產能投資，相關廠房與廠辦需求同步升溫，法人指出，企業自用辦公與高科技廠辦已成大型商用不動產交易主軸。

根據信義全球資產公司統計，截至2025年9月10日止，上市櫃法人商用不動產交易總額已突破1,038億元，未來廠房及商辦工程景氣看佳，有利久舜在北台灣商用市場的接案動能。

同時，久舜以智慧工地與BIM技術作為差異化關鍵，已在27個建案導入建

築資訊模型（BIM），並自行開發自動化檢核程式，在開工前即完成「電腦裡先

蓋一遍」，降低錯誤、節省建材並縮短工期。此外，公司亦導入AI人臉辨識進

出管制、巡檢APP、24小時監視、無人機巡檢及環境監測與安衛大數據分析，

強化工地安全與成本控管。

董事長林世貞進一步指出，久舜從原本單純B2B承攬，近年積極邁向都更

與危老案全案管理；結合金融、顧問與物業管理夥伴，從前期規劃、營造施工

到銷售與後續維運一手包辦。法人表示，久舜在老屋更新、社宅與高科技廠辦

三大結構性趨勢下，透過智慧工地與BIM技術加值，以及全案管理一條龍服務

的商業模式，有望在未來十年營建景氣循環中，持續鞏固北台灣營造市場關鍵

