社宅難蓋改輔導空屋釋出？ 國民黨轟綠拿謊言來圓謊

面對社宅推動量能不足，國民黨痛斥民進黨政府撕毀對國人承諾。示意圖，圖為台北市延吉社宅。 圖：國家住都中心提供/資料照

[Newtalk新聞] 面對總統賴清德上任後，社宅政策遭受質疑，內政部長劉世芳日前坦言，賴清德任內社宅會越來越少，將以包租代管、租金補貼替代，並推動空、餘屋出租作為未來政策重點。國民黨今（12日）則痛斥，全台低度使用房屋大約在90萬戶至100萬戶，空屋問題從蔡英文時代就存在，但民進黨現在連最基本的蓋社宅都做不到，還奢望能解決釋出空屋的深水區問題？根本是拿謊言來圓謊。

劉世芳日前說明，政府對於社宅政策核心價值沒有變，但要新建社宅非常慢，包括從用地取得都有困難，再加上通常有租屋需求的多半在蛋黃區，若把社宅蓋在偏遠地區也不會有人願意去，但蛋黃區的稀缺土地越來越少。

劉世芳也提到，「百萬戶租家庭計畫的核心價值沒有變」，但因為社宅蓋得慢、土地不易取得，因此在包租代管跟租金補貼做替代方案，還是維持可以服務100萬人，不會違反政府服務百萬戶租屋家庭需求的覆蓋率，推動空、餘屋出租將是未來政策重點目前在六都盤點37多萬戶，未來將積極輔導這些空、餘屋釋出到租屋市場。

國民黨則指責，從前總統蔡英文到賴清德執政，房價漲幅高達89％，房租指數更曾創下連漲45個月紀錄，房價與租金害全民喘不過氣，民進黨政府就是最大幫兇。

國民黨再指，前有蔡英文20萬戶社宅跳票，後有賴清德競選時高喊「百萬社宅」、8年興建25萬戶，如今賴清德上任不到2年，直接不演了，喊停13萬戶社宅新建計劃，撕毀對國人承諾。

國民黨也批評，民進黨為跳票找藉口，公有地不足，無處蓋社宅？但各縣市區段徵收、市地重劃、軌道建設持續進行，周邊新興都市計畫同步發展，難道政府不會取得配餘地興建社宅？民進黨的態度就是只想鬼混。

