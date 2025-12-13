社宅「延吉好室」被控積欠工程款 住都中心駁斥：撥付正常辦理中

社宅「延吉好室」。（國家住都中心提供／王千豪台北傳真）

國家住都中心近日指控社宅「延吉好室」遭統包商宏昇營造非法竊占，宏昇營造今（13）日反批住都中心積欠1.2億元工程款，將採取必要民事與刑事程序。對此，住都中心澄清，工程款撥付正常辦理中，宏昇不應惡意連結，且宏昇行為嚴重違約，已構成終止契約要件，依法終止契約並提告。

住都中心表示，住都中心目前全台在建社宅專案達168處，所有案件的驗收、計價及請款作業期程皆依契約規定執行，並無針對個別案場有差別做法。針對宏昇營造對外散布「住都中心無故不撥付工程款與履約保證金」的說法，本中心嚴正澄清，宏昇營造此舉是單方主張，與事實不符，本中心一切作為均依循契約規範。

住都中心指出，「延吉好室」社會住宅工程已於今年10月14日驗收合格。目前施工工程款撥付比例已達89％。依契約，驗收後可申請尾款及退還履約保證金。惟因宏昇公司尚未完成契約應辦事項，如契約變更議價及工程結算明細修正，致相關撥款作業尚未能辦理。為維護廠商權益，本中心已同意先以竣工後估驗方式核發部分尾款，並指示專管廠商依約核實審查履約保證金之核退作業，相關程序均已依正常程序積極辦理中。

住都中心強調，對核發工程估驗款項與退還履約保證金款項皆依契約規定辦理，並無宏昇營造所稱「無故不撥付」之情事。

住都中心表示，宏昇公司以「其他工程案件」爭議為由，對「延吉好室」提出不當連結，並以此威脅拒絕配合點交作業，於今年12月5日點交會勘時，未依契約規定點交本案建物；且宏昇公司董事長郭倍宏於今年12月10日前往「延吉好室」，以非法脅迫等不當手段，強行驅離本中心原已依法接管之保全及物業管理人員，並以機車大鎖等方式控制本案建物之使用與出入。

住都中心說，因宏昇公司董事長的公然違法行為，本中心已於今年12月11日正式提出刑事告訴，並同步通知宏昇公司終止契約並全面接管建物。依契約規定，本中心已暫予扣發尚未撥付之工程款項與保證金，此乃基於宏昇違約，為維護國家資產安全所採取的必要措施。本中心所有作為均係基於法律規定與契約精神，為維護工程秩序、國家資產安全與公共利益，已依法正式提起刑事訴訟。

