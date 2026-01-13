社宅13萬戶變4萬？賴清德政策恐跳票 民團批：「沒地」是假議題

總統賴清德在競選時承諾，將以兩任8年進行規劃，直接興建社會住宅13萬戶，不過，就任至今逾一年半仍然未核定興辦計劃。去年底內政部國土署署長吳欣修更公開表示，將目標下修至4萬戶，引發政見「跳票」質疑。

今（13）日OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等11個團體齊聚國土署抗議，並要求行政院澄清，否則將提升抗議行動強度。

賴清德上任前喊直接興建13萬戶 內政部卻砍至４萬戶

房價居高不下，居住正義向來是選舉時，候選人的攻防焦點。翻開賴清德競選時政見，賴清德承諾在總統蔡英文直接興建與包租代管共20萬戶的基礎下，以兩任8年進行規劃，增加直接新建社會住宅新增13萬戶，包租代管新增17萬戶，總共50萬戶社宅，同時加碼租金補貼至50萬戶，建構完整的100萬租屋家庭支持計劃。

廣告 廣告

不料，內政部卻悄悄下修政策目標，從選開出直接興建13萬戶社宅，降至4萬戶。內政部長劉世芳日前備詢坦言，因為土地不夠，社宅確實愈蓋愈少，直接新建社宅的速度非常慢，主要是用地取得困難，加上有租屋需求者多半在都市蛋黃區，即便興建，也可能因區位或需求不足而沒人租。

此外，劉世芳還說，因應淨零排放目標，社宅蓋愈多、碳排量就愈大，與減碳政策方向背道而馳，且台灣空屋很多約91萬戶，將透過包租代管釋出，供社宅缺口。

包租代管等於「可移動社宅」？民團憂弱勢居住沒保障

崔媽媽基金會執行長呂秉怡強調，包租代管本質上是「補貼下的私人租屋安排」，房東可隨時退出、挑選房客、調整租金，甚至說不租就不租，對弱勢家庭毫無保障，國際主要國家的住宅政策與統計實務中，這類制度從未被視為可納入社會住宅存量。

此外，呂秉怡質疑，政府寄望於空屋，但政府從未說清楚「空屋究竟要如何釋出」？這些住宅又該如何進入包租代管？在缺乏有效政策工具下，把「空屋釋出」直接等同於「包租代管」，只是沒有依據的跳躍式假設。

呂秉怡批評，政府將包租代管包裝為「可移動社宅」，只是把居住不穩定性美化為彈性，用概念偷換取代政府應負的公共責任，尤其包租代管就像租金補貼一樣是發錢補貼的政策，如放煙火放過就沒有，但社會住宅蓋好後，50年生命週期可協助10到30、40萬個家庭解決租屋問題，完全不能比擬。

沒有土地蓋社宅？民團嘆：是刻意不把土地留下來

另一方面，內政部稱「市區精華地不足、蓋了也可能沒人租」民團認為同樣站不住腳。OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝強調，「土地不是沒有，是刻意不把土地留下來蓋社宅。」

廖庭輝指出，市區沒地是制度選擇的結果，台灣有容積獎勵、TOD與開發回饋等政策工具，卻長期未被有效設計為必須回饋社宅的制度安排，即便到今天，國土署仍舊拒絕改革上述都市土地開發機制，然後又說「沒地可蓋社宅」，完全是卸責與怠惰的託辭。

駁斥沒人租 批政府先射箭再畫靶

針對「可能沒人租」的說法，廖庭輝批評，國土署長期反對建立全國社會住宅需求登記平台，拒絕調查需求，卻又又逕自宣告「需求不足」，否定社會必要性，而是先射箭、再畫靶的治理怠惰。

此外，根據內政部資料，「截至2025年1月，賴總統「13萬戶社宅」所需土地，已盤點規劃或協商中260處，約可興辦近9.4萬戶」，未料一年後，內政部卻改口稱這些地方「蓋了也沒人租」，廖庭輝直言，同一批土地，昨日尚是香餑餑，今日竟成累贅，轉彎之快，令人咋舌。

民間團體呼籲，要求行政院立即公開說明並澄清政策立場，若持續不回應，將再次集結號召關心居住正義的公民，重回街頭抗議，要求實踐政見承諾、持續興辦社宅。