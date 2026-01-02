社安網兩約聘人員涉案 高市府主動解聘：清查嚴辦

高雄市衛生局執行秘書何建忠（右）曾獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，由時任行政院長的陳建仁頒獎。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

針對衛生局約聘人員何建忠涉案一事，衛生局二日表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，局方於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查；另，市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

據指出，高雄市衛生局執行秘書何建忠，利用職務之便從公務系統中通報輔導的列管個案，挑中一名16歲少女，並佯裝成嫖客與少女接觸違反意願強暴得逞，案經高雄地檢署提起公訴，並向法院求刑10年6月。

另，何建忠遂開車到高捷五塊厝站接少女，並將她載往摩鐵入住，以身體強行壓制、不顧少女抵抗強制性交得逞，後少女提出告訴，何建忠還透過妻子於社會局任職之便，查詢案件偵辦進度

衛生局指出，該局嚴格要求所有同仁守法守紀，何員自107年8月起以約聘人員身分到局服務，局方得知其涉案即主動嚴辦清查，已於114年8月9日召開考績會，以該員違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記二大過之行政處分，依違反該業務約聘人員管理規範規定，已於114年8月11日終止契約並予解聘。

至於社會局亦表示，何員妻子洩密案已記2大過解聘，另何員違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局表示，該局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

據了解，何建忠為高雄醫學大學心理學畢業，正在國立中正大學犯罪防治研究所修業。過往曾上廣播電台談社區心理衛生中心與市民心理健康促進；也到大學對社會安全網進行演講，內容聚焦於社區心理衛生中心的服務功能與跨系統協作模式，讓學生對社會安全網的運作有更深入的了解。

此外，何建忠2023年時榮獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，由時任行政院長的陳建仁頒獎，2025年7月18日完成碩士論文口試，為「強化社會安全網計畫」主要執行者。