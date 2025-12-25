社安網推動成果卓越 衛福部肯定

台南市政府家防中心案例再獲社安網菁英獎，全國僅兩件獲獎。

（南市府社會局提供）

記者王勗∕台南報導

衛福部廿四日辦理年度社安網指標案例頒獎典禮及研討會，針對全國社會安全網計畫之指標性實務案例進行表揚，市府社會局兩案例榮獲「社安網卓越獎」，社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心提報案例，更獲全國僅兩件的「社安網菁英獎」，展現南市社會安全網卓越成果。

永康社福中心長期聚焦社區脆弱家庭的長期陪伴與支持服務，透過持續關懷與服務銜接，結合衛生福利資源及專業醫療團隊的協力合作，逐步改善長者生活狀態與照顧穩定性；而家防中心更獲得社安網菁英獎殊榮，廿四日由衛福部政務次長呂建德頒獎表揚。

市長黃偉哲表示，強化社會安全網的關鍵，在於第一線專業人員的敏銳判斷與各網絡單位的即時合作。南市府持續以「一主責、多協力」的模式，整合社政、警政、衛政及司法等資源，讓服務能真正回應脆弱家庭與高風險個案的需求。本次榮獲中央肯定，不僅是對南市制度推動，更是對第一線工作者最佳肯定。

社會局長郭乃文指出，本次獲獎兩案例，分別展現社安網在保護服務及社會福利領域的實務深度。市府家防中心透過社工專業的風險辨識與督導經驗的即時支持，結合市府警察局、醫療團隊及司法機關等網絡力量，成功即時介入並救援受虐兒少，為高風險家庭建立安全防線，展現跨網絡合作的即戰力。

市府社會局將持續深化跨網絡合作機制，累積更多可供複製與學習的實務經驗，也感謝共同參與的夥伴，同心守護市民的安全與生活尊嚴。