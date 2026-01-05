社安網淪狼官「狩獵場」 國民黨團要求高市衛生局長知所進退

國民黨高雄市議會黨團及柯志恩(中)嚴正要求陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中應立刻下台。 圖：國民黨高市議會黨團/提供

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局社區心理衛生中心驚爆執行秘書利用職權查詢個資，鎖定並性侵受輔導的未成年少女，引發社會譁然。國民黨高雄市議會黨團5日召開記者會，總召黃香菽及黨籍議員李雅靜、陳美雅、陳麗娜及心理教育專業的立法委員柯志恩共同出席，痛批市府團隊螺絲掉滿地，社安網淪為「狩獵網」。黨團質疑市府知情半年卻選擇蓋牌，面對醜聞只會推卸責任，嚴正要求市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中應立刻下台。

黃香菽痛批市府嚴重的「雙標」嘴臉指出，不久前市府為了攻擊柯志恩及在野黨議員，市長可以連夜動員，甚至半夜發新聞稿「一條龍」抹黑，但面對衛生局爆發嚴重的性侵醜聞、霸凌事件，事情曝光已多日，陳其邁卻選擇神隱。黃香菽質疑，市府面對監督是「半夜不睡覺追殺」，面對受害市民卻是「躲起來裝沒事」，既然不想面對，何不表演最擅長的「震怒」？這種只顧政治鬥爭、不顧市民安危的態度，市民絕對無法接受。

李雅靜痛批，原本用來接住受傷孩子的這張網，竟然變成了加害者挑選被害者的工具，根本是全面崩壞的「社會狩獵網」，最無法接受的是高雄市衛生局的態度，事發過去半年，明顯出現資安跟社會安全的漏洞，完全都沒有開過記者會出來道歉，也沒有說明，如果沒有檢調跟媒體，事情就會永遠蓋牌，這就是高雄市政府標準的卸責，這些沉默更是縱容下一個狼人的出現，市府應該盡快成立專責調查小組，全面清查個資漏洞有沒有被填補，黃志中也應該下台負責！

陳美雅質問高雄市政府是睡著了嗎？，當一個主管可以隨意查詢未成年保護個案的個資，沒有任何的警示，過去也沒有任何內部檢核機制提前發現，高雄的孩子相信這個要保護他們的制度，反而被送到狼口，這麼嚴重的問題竟然不用檢討，真正消費孩子的是讓這個制度繼續爛下去的人，社安網不該只是政府的裝飾品，市府應該徹查過去的所有個案。

陳麗娜細數衛生局荒唐紀錄，從心衛中心霸凌案把下屬當奴才、市立醫院開錯刀、輸錯血，到差點害死養殖漁業的「毒鯛魚」烏龍檢驗案，結果市長對黃志中永遠只有「口頭警告」。陳麗娜怒轟「這次不是檢驗錯誤，而是把孩子送入狼口！」發生這麼嚴重的性侵醜聞，市府上下交相賊意圖掩蓋，她強烈要求黃志中知所進退，立刻下台負起政治責任，同時呼籲相關單位主動調查公務機關洩漏個資是否符合國賠條件，還給受害市民一個公道。

柯志恩表示，身為教育心理學教授、培育無數第一線諮商人員對此案感到無比沉重與痛心。柯志恩強調，絕大多數基層心理衛生人員領著微薄薪水卻堅守崗位，令人尊敬，但今日出事的都是「高層主管」，甚至是核心加害者利用專業知識鎖定創傷少女，這是心理諮商界之恥。

柯志恩怒批涉案的何員竟然曾獲選為「績優人員」？柯志恩質疑：「是誰提名？是誰核定？標準是什麼？」一個長期濫權查個資的狼官竟被視為績優表率，這不僅諷刺，更是體制徹底失能的證明。柯志恩同時點名教育部，高雄心衛中心前蘇姓主任早在2021年就涉及霸凌下屬，直到2024年才被揭露，但至今教育部「反霸凌專區」的人才庫中，竟然還列著蘇姓主任的名字，「這不是失能，什麼才是失能？」

柯志恩進一步指出，黃志中突然發表千字聲明，辯稱不揭露是為了「保護受害者個資」，柯志恩怒批這根本是搞錯方向、推卸責任。柯志恩強調，保護受害者是媒體與專業人員的倫理底線，但局長不能拿「保護受害者」當作「逃避監督」的遮羞布。事實是局長對下屬上網數百次違法搜個資毫無察覺，事後才用漂亮的理由來掩蓋管理失靈。

柯志恩強調，受害者對衛生局的信任已完全崩盤，後續輔導應由第三方民間諮商中心介入，並立即建立個資查詢的「雙重認證」機制。柯志恩最後沉痛呼籲：「社會安全的韌性，與國防安全的韌性同等重要！」市府不能「對自己系統的人盲目地有情有義，對受傷的人無情無義」，如果不徹底檢視漏洞，社會信心將全面崩潰。

記者會最後，黃香菽代表黨團提出兩點嚴正訴求：1. 市府社會安全網破大洞，導致公務員利用職權傷害市民，作為高雄市大家長，市長必須親自出來面對受害者與社會大眾致歉；2. 針對此案為何消息被封鎖半年？中間是否涉及包庇或瀆職？要求政風處徹查到底，該懲處就懲處，該法辦就法辦，還給無辜受害的市民一個公道！

