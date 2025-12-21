社安網破洞釀隨機傷人？石崇良：不宜妄測

（中央社記者陳婕翎台北21日電）北車、中山商圈隨機傷人案造成死傷，外界質疑社安網出現破洞。衛生福利部長石崇良今天說，這次個案無蛛絲馬跡，潛在風險待釐清，不宜妄測；此事件應作為警示，檢討改善政策。

台北捷運台北車站及中山站附近19日發生丟擲煙霧彈、持刀砍人事件，造成多人死傷。

石崇良今天出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會，中場休息時間接受媒體聯訪，被問到社安網2.0明年元旦上路前夕，出現隨機傷人案，是否與社安網漏洞有關。他認為，不宜在短時間內妄自臆測。

石崇良說，回顧「社會安全網」推動歷程，自民國107年開始實施至今，雖然還不到10年，但在專業人力方面已有明顯成長，整體人力提升約4倍；各地心理衛生中心也陸續建立，無論是在促進心理健康或維繫社會穩定上，都扮演相當重要的角色。

石崇良表示，這些年來，不論是社工或基層專業人員，大家都已經盡最大的努力。社安網的主要目標在於針對脆弱家庭、藥癮者等高風險族群，透過及早警示與介入，避免憾事發生。然而，北車、中山商圈隨機傷人案加害者過去並未出現任何明顯的警訊。

石崇良認為，這起不幸事件讓整個社會籠罩在哀傷氛圍中，事件背後真正的原因、個案背後可能存在的風險因子，仍需要一些時間進一步釐清，現在不適合太早判定，否則反而可能造成不準確判斷，這次事件應該被作為警示，未來社安網政策再據以檢討與改善。

諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯提醒，對加害者背景的討論，在資訊尚不完整的情況下，不宜貿然進行診斷或歸因。事件值得社會共同檢視系統中仍可補強的地方，包括更深化的1、2級心理健康政策、社安網基本精神落實與整體韌性。

根據衛福部統計，截至今天下午3時20分送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

有4人死亡，其餘11人傷病，5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。

石崇良說，加護病房患者已有明顯進步，皆已脫離危險；其他住院病人多為刀器造成的撕裂傷，恢復情況也相當良好，未來都會有心理衛生資源介入，避免心裡留下創傷。

針對這次事件後的集體創傷與自我照顧，諮商心理師公會全國聯合會理事陳劭旻表示，若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可先透過簡單的自我照顧方式協助穩定，如提醒自己「現在是安全的」，維持基本作息，減少接觸刺激性新聞。

陳劭旻說，多數人會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過2週並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。衛福部已宣布，遭受到此事件衝擊的民眾可以申請3次心理諮商方案，鼓勵有需要的民眾善加利用。（編輯：管中維）1141221