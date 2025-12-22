社安網破洞？石崇良：加害者無警訊…現階段不宜妄測

台北捷運台北車站及中山站周邊19日發生煙霧彈攻擊與持刀傷人事件，造成4人死亡、11人受傷。衛生福利部長石崇良21日強調，加害者過去未顯現任何警訊，現階段不宜妄加臆測事件成因。

石崇良回應，這起個案並無蛛絲馬跡可循，背後潛在風險因子仍待進一步釐清。（圖／中天新聞）

針對外界質疑社安網出現漏洞，石崇良出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時回應，這起個案並無蛛絲馬跡可循，背後潛在風險因子仍待進一步釐清。他認為，倉促判斷恐導致不準確的結論，此事件應作為未來政策檢討改善的警示。

社會安全網自民國107年推動以來，石崇良指出，專業人力已提升約4倍，各地心理衛生中心也陸續設立，在促進心理健康與維繫社會穩定方面發揮重要功能。他肯定社工及基層專業人員多年來的努力，強調社安網主要針對脆弱家庭、藥癮者等高風險族群進行及早警示與介入。

諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯提醒，在資訊尚不完整的情況下，不宜貿然對加害者背景進行診斷或歸因。她認為此事件值得社會共同檢視系統可補強之處，包括深化1、2級心理健康政策、落實社安網基本精神與整體韌性。

衛福部統計顯示，截至21日下午3時20分，共15人送醫，分別收治於新北市及台北市10間醫院。台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各收治2名傷患，三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院則各收治1名。

在台北車站、南西商圈犯下隨機殺人案的凶嫌張文，遭起底曾擔任空軍志願役士兵。（圖／警方提供）

石崇良表示，目前加護病房患者已明顯進步並脫離危險，其他住院病人多為刀器造成的撕裂傷，恢復情況良好。他說明，未來將有心理衛生資源介入，協助傷者避免留下心理創傷。

關於集體創傷與自我照顧，諮商心理師公會全國聯合會理事陳劭旻建議，若近期感到特別緊繃或容易受驚嚇，可透過簡單方式穩定情緒，例如提醒自己「現在是安全的」、維持基本作息、減少接觸刺激性新聞。

陳劭旻說明，多數人的不適感會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過2週並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。衛福部已宣布，受此事件衝擊的民眾可申請3次心理諮商方案，鼓勵有需要者善加利用。

