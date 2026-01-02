社安網破洞 績優心衛主管 性侵監管少女

高市衛生局心衛中心執行祕書何建忠涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定輕生通報少女誘騙外出性侵，2日遭雄檢起訴。（丁治綱攝）

高雄發生駭人聽聞性侵醜聞，曾獲「強化社會安全網」績優督導的高市衛生局心衛中心執行祕書何建忠，涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報16歲少女，誘騙外出見面後帶往汽車旅館性侵，案經高雄地檢署偵結，痛批何男不知自重，將個案當成私慾的獵物，依強制性交及違反個資法等罪起訴，具體求處有期徒刑10年6月。

本案還爆發「案外案」，何在被害人報案後，透過在高市社會局任職的妻子了解偵辦進度。高市府衛生局昨日表示，何男為約聘人員，去年8月因違法行為，遭記二大過解聘；社會局則說，何妻因利用職務洩漏報案進度，也遭記二大過解聘，另對何男依違反兒少法重罰60萬元。

檢方起訴指出，42歲何建忠具備心理學背景，為高市「強化社會安全網計畫」主要執行者，曾獲衛福部頒發「強化社會安全網績優督導」殊榮，卻知法犯法，竟私自進入精神照護查詢系統，取得因憂鬱症與創傷後壓力症候群（PTSD）受監管照護16歲被害少女的聯絡電話。

民國114年6月何男傳訊「高雄約會嗎」、「需要零用錢嗎」等訊息給被害少女，少女因不解對方如何取得聯絡方式，疑心自己私密影像外流而赴約，何男開車載被害少女到汽車旅館性侵得逞後，為掩蓋犯行，還強行塞3600元給被害人，企圖將性侵包裝成性交易。

檢方發現，何建忠曾單日查詢系統紀錄上百筆，具高度再犯之虞，檢方還查出在社會局任職的何妻，曾傳送報案進度給他，顯示有勾串證人風險，因此向法院聲押禁見獲准，之後由於何男與妻子均被解職，使用職務壓迫被害人與串供機會減低，全案移審高雄地院，法官才裁准何以20萬元交保。

檢方在起訴書中痛批何男，身為心衛中心主管，還剛通過中正大學犯罪防治所碩士論文口試，仍知法犯法，依強制性交、違反個資法犯行起訴，請求法院從重判處有期徒刑8年與3年，具體求刑10年6月。