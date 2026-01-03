社安網竟成獵場！績優督導性侵16歲少女 衛福部出手了：撤銷所有獎勵

高雄市衛生局心理衛生中心時任秘書何建忠，涉嫌濫用職權性侵16歲少女，衛福部決定將撤銷其績優督導獎項。游騰傑攝



曾獲頒「社會安全網績優督導」的高雄市衛生局心理衛生中心前秘書何建忠，遭控濫用職權性侵16歲少女。對此，衛福部社家署長周道君今（3）日證實，將註銷其得獎資格，並收回所有相關獎勵，包括獎盃、獎牌與獎狀等。。

高雄檢方調查，42歲的何建忠身為心衛中心苓雅分區最高層級主管，負責自殺防治、兒少保護、家暴及性侵害個案的管理與處遇；去年6月起，他每日查詢數十至上百筆個案資料，鎖定少女後，利用網路搜尋找到少女的IG帳號，再透過LINE與她聯繫。

檢方指出，何建忠假扮尋找性交易對象，透過「零用錢需要嗎」、「想賺錢嗎」等訊息誘騙少女外出；被害人誤以為對方掌握其不雅照片，為避免影像外流而答應見面。去年6月30日傍晚，何建忠駕車將少女載至摩鐵，違反其意願對其性侵。

全案經檢方偵結後，依妨害性自主等罪嫌將何建忠羈押起訴，並具體求處10年6月徒刑；案件移審法院後，他再度遭羈押3個月，並於今年元旦獲准以20萬元交保。

婦女救援基金會旋即表示，何男本應是自殺防治、性侵害等保護性業務的執行者，卻涉及濫用職權，透過公務系統查詢個案個資，挑選脆弱處境的少女，令少女懷疑自己個資和性影像外流而答應赴約受害。婦援會嚴厲譴責被告行為知法犯法，且嚴重破壞民眾信任感，衛福部應收追回「強化社會安全網績優督導」獎項，而高雄市應對其嚴懲。

對此，社家署說明，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第九點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，本部得撤銷其得獎資格，一併追回已核發之獎金及獎座，對於任何涉及濫用職權、違法或重大不當行為予以譴責。亦將請高雄市政府就其權責，依法從嚴檢討相關行政責任與懲處作為。

社家署長周道君今進一步證實，將註銷其得獎資格，並收回所有相關獎勵，包括獎盃、獎牌與獎狀等，後續也將釐清其權限使用情況，確認究竟是「在既有權限內發生濫用」，或是「被授予不必要的權限」，並進一步檢視是否涉及超出其業務範圍的不當資料操作。

周道君表示，若有必要進一步強化管制，將請高雄市政府提出建議，並協調相關系統主管機關，研議對全國各縣市社會安全網相關系統的權限進行一致性調整，以防堵類似案件再度發生。

