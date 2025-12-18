社安網納新手父母獨居老人等為服務對象 政院5年投819億明年上路

衛生福利部於行政院院會中報告「強化社會安全網計畫2.0（2026－2030年）」。楊文琪攝



行政院長卓榮泰今（12/18）日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（2026－2030年）」報告，未來5年，中央與地方預計共同投入819億餘元，除較第2期計畫倍增近1倍，並將新手父母、獨居老人、近貧人口等都納入前端初級預防服務對象。明（2026）年社安網2.0上路，預估首年可服務量達140萬人次，持續守護每一位弱勢民眾。

卓榮泰表示，行政院在今年11月21日核定了「強化社會安全網計畫2.0」，從明年開始，預計5年期間投入819.6億元，積極拓展初級的預防資源，擴大服務族群、完善服務的機制，並且促進跨域合作，同時要達到充實專業服務人力達到9125人，預計會增加1528人，同時要布建各項服務據點710處。

卓榮泰強調，上週院會通過了衛福部的組織調整案，成立兒少及家庭支持署及長期照護及社會發展署，加上今天的「強化社會安全網計畫2.0」，以及「長期照顧10年計畫3.0」這兩項重要的社會制度，都能展現政府全面守護弱勢、支持家庭、穩定社會的承諾以及具體的做法。

卓榮泰說，本次計畫屬於延續性計畫，而中央政府明年編列的經費在此項有81.5億元之多，比今年的74.5億元有所增加，為避免影響各項工作的推動，請立法院能夠儘速完成明年中央政府總預算的審議，保障弱勢家庭的權益不會中斷。

衛福部指出，自2018年推動社安網計畫以來，行政院已投入近480億元。升級版的社安網2.0，六大策略包含攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任、科技導入。

衛福部說，政策重點持續以「家庭」為中心，但拓展初級預防服務量能，將服務對象擴大納入新手父母、獨居老人、近貧人口，分別提供育兒指導、關懷訪視與實物給付，減少陷入困境風險，不只將整個網絡編織得更緊密，不漏接每位需要的人，更要提早就位，讓每個處於風險邊緣的人，都能獲得即時、適切的支持。此外，擴大對性別暴力受害者提供多元服務，並將增設服務據點與服務人力。

衛福部表示，這項計畫必須仰賴中央與地方政府密切合作，也需要跨部會共同投入。衛福部將與法務部、內政部、原民會、通傳會及數發部等單位協力，並透過科技與資料治理架構的導入，提升跨部門資料串接與應用效能，強化決策支援。

